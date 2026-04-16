Clima en CDMX y Edomex: Prevén cielo nublado y temperaturas frescas para este fin de semana

El uso de protector solar es clave, incluso en días nublados, para proteger la piel. (Foto: Cuartoscuro)

El Valle de México se prepara para un jueves 16 de abril con cielo nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las ciudades de Ciudad de México, Toluca, Naucalpan y Ecatepec experimentarán temperaturas de frescas a cálidas, sin lluvias.

¿Qué temperatura hará en CDMX y Edomex hoy?

En la Ciudad de México, el termómetro marcará una mínima de 14.7°C y una máxima de 27.7°C. Toluca, por su parte, presentará un ambiente más fresco, con una mínima de 8.3°C y una máxima que alcanzará los 24.0°C.

Naucalpan espera una mínima de 14.3°C y una máxima de 27.3°C. Ecatepec de Morelos registrará las temperaturas más elevadas, con una mínima de 14.7°C y una máxima de 29.0°C. En Naucalpan de Juárez, las condiciones térmicas serán similares.

¿Se esperan lluvias en el Valle de México este jueves?

Para este jueves, el pronóstico general para el Valle de México indica un cielo nublado sin lluvias significativas. La humedad se mantendrá en 0 por ciento en todas las ciudades principales, contribuyendo a un clima seco. Los vientos serán ligeros.

La velocidad del viento será de 8 km/h en Ciudad de México y 4 km/h en Toluca. Naucalpan y Ecatepec tendrán vientos de 9 km/h. Estas condiciones estables caracterizarán el día, sin fenómenos extremos en la zona metropolitana.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico extendido para el Valle de México indica cielo nublado con aumento gradual de las temperaturas máximas hacia el fin de semana. No se esperan lluvias.

Viernes 17 de abril: Máxima de 27°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

Sábado 18 de abril: Máxima de 27°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Domingo 19 de abril: Máxima de 29°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que, mientras un frente frío afecta el norte del país, el centro de México mantendrá condiciones estables.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente, alcanzando los 29°C el domingo. Las mínimas bajarán hacia el final de la semana.

¿Cómo protegerse del calor en CDMX y Edomex?

Ante las temperaturas cálidas que se anticipan, es fundamental mantenerse hidratado.

Se recomienda beber abundante agua natural, incluso sin sed, para evitar golpes de calor. Usar ropa ligera de colores claros y buscar la sombra es importante.

El uso de protector solar es clave, incluso en días nublados, para proteger la piel. Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas. Estas medidas ayudarán a cuidar la salud de la población ante el clima de la región.