‘Calorón’ en Valle de México: Jueves 23 de abril espera temperaturas de hasta 29 grados en CDMX y Edomex

A pesar de que la temperatura máxima alcanzará los 29°C en los próximos días, se espera que el Valle de México tenga un cielo nublado este jueves 23 de abril, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima en la región será de 7°C.

Estas condiciones atmosféricas mostrarán contrastes térmicos importantes entre la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué temperatura hará hoy en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, se espera una temperatura mínima de 13.7°C y una máxima de 25.7°C. La humedad será del 20 por ciento y el viento soplará a 6 km/h. El cielo permanecerá nublado. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, sobre todo en las primeras horas del día.

En el Estado de México, las temperaturas serán más bajas en Toluca, con una mínima de 7.3°C y una máxima de 21.7°C. La humedad en la capital mexiquense será del 42%. En contraste, Naucalpan de Juárez tendrá una mínima de 13.0°C y una máxima de 25.3°C, con 20% de humedad.

¿Cuál ciudad del Edomex tendrá las temperaturas más altas?

Por otro lado, Ecatepec de Morelos registrará la temperatura máxima más alta en la zona, llegando a 27.3°C, con una mínima de 14.3°C. Notablemente, su humedad será del 0%, lo que indica un ambiente muy seco. La velocidad del viento en Ecatepec será de 6 km/h.

Las condiciones atmosféricas en el Valle de México se caracterizarán por cielos nublados en todas las ciudades. La velocidad del viento variará de 4 km/h en Toluca a 7 km/h en Naucalpan y 6 km/h en Ecatepec y la Ciudad de México. Estas diferencias en humedad y viento influirán en la sensación térmica diaria, haciendo que Toluca se sienta más fresca.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente: Jueves 23 de abril: Máxima de 25°C, Mínima de 14°C, cielo nublado, viento de 7 km/h. Viernes 24 de abril: Máxima de 24°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 6 km/h. Sábado 25 de abril: Máxima de 28°C, Mínima de 14°C, Poco nuboso, viento de 5 km/h.

El pronóstico extendido indica una tendencia de cielo nublado a medio nublado para el jueves y viernes. Las temperaturas máximas se mantendrán entre 24°C y 25°C. El sábado 25 de abril, el termómetro subirá notablemente, con una temperatura máxima de 28°C. Se espera un cielo más despejado ese día, anticipando un fin de semana más cálido.

¿Cómo prepararse para las variaciones de clima?

Ante estas condiciones atmosféricas variables, es crucial tomar precauciones. Se recomienda mantenerse bien hidratado, bebiendo suficiente agua durante el día, especialmente en las zonas con temperaturas máximas elevadas. Evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales es fundamental para proteger la salud. Las recomendaciones de salud incluyen usar protector solar.

Para las mañanas frescas, sobre todo en Toluca con su temperatura mínima de 7.3°C, se aconseja usar ropa abrigadora. Para las tardes más cálidas, como el sábado con 28°C, conviene optar por prendas ligeras que ayuden a soportar el calor. Las recomendaciones incluyen planificar las actividades al aire libre.

¿Afectará el clima las actividades en CDMX y Edomex?

Las condiciones atmosféricas variables pueden afectar las actividades al aire libre. Los días nublados con viento moderado son buenos para caminar. Las temperaturas máximas esperadas para el fin de semana, que llegarán a 28°C el sábado, sugieren evitar actividades extenuantes al aire libre en las horas de mayor calor. La humedad baja también influye.

Las condiciones atmosféricas como el cielo nublado y la velocidad del viento moderada no deberían causar interrupciones significativas en el transporte. Sin embargo, es importante estar atento a posibles avisos por lluvias fuertes que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pueda emitir. Estas condiciones climáticas pueden surgir por canales de baja presión. Se recomienda conducir con precaución.

¿Qué ropa usar hoy en CDMX y Edomex?

Dadas las variaciones en la temperatura máxima y mínima, la vestimenta debe ser adaptable. Para la Ciudad de México y Naucalpan, con mínimas alrededor de 13°C, se sugiere una chamarra ligera para la mañana. En Toluca, con 7.3°C, se necesitará ropa más abrigadora. Optar por capas permite ajustarse al cambio de clima durante el día.

Además de la ropa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable por posibles lluvias aisladas. Un bloqueador solar es útil para el fin de semana cuando las temperaturas máximas subirán a 28°C. Mantenerse hidratado es clave, llevando consigo una botella de agua. Estas recomendaciones de salud ayudan a protegerse del sol.

¿Hay alertas por la calidad del aire en el Valle de México?

Actualmente, no hay alertas específicas sobre la calidad del aire que afecten de manera general al Valle de México por parte de las autoridades. Es importante consultar los reportes locales de cada ciudad, ya que las condiciones atmosféricas pueden variar. Factores como la humedad y la velocidad del viento influyen en la dispersión de contaminantes.

Para obtener información oficial y actualizada sobre el clima y posibles alertas, se recomienda consultar las plataformas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Estos organismos ofrecen datos precisos sobre temperatura máxima/mínima y otras condiciones atmosféricas relevantes. Mantenerse informado es clave para la seguridad y el bienestar en el Valle de México.