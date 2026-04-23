Península de Yucatán ‘arderá’ este viernes 24 de abril: Prevén temperaturas de hasta 41 grados

Los residentes y visitantes deben tomar precauciones ante el sol directo y las altas temperaturas que dominarán el día. (Foto: Cuartoscuro)

clima sábado 25 de abril Así estará el clima el sábado 25 de abril en México. (Conagua Clima)

clima viernes 24 abril Así estará el clima el viernes 24 de abril en México. (Conagua Clima)

La Península de Yucatán se prepara para un viernes 24 de abril con condiciones climáticas de calor intenso y cielos completamente despejados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región tendrá temperaturas elevadas, especialmente en su interior.

Los residentes y visitantes deben tomar precauciones ante el sol directo y las altas temperaturas que dominarán el día.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Península de Yucatán?

En Mérida, capital de Yucatán, se registrará la temperatura máxima más alta de la región, alcanzando los 41.7°C, con una mínima de 20.3°C.

Para los municipios de Mérida, las temperaturas actuales rondan los 27.2°C, con máximas que subirán hasta los 40°C. El viento soplará a 12 km/h y la humedad será del 0%.

Las ciudades costeras de Quintana Roo vivirán un clima más templado.

En Cancún y Chetumal, las temperaturas estarán entre los 23.0°C de mínima y 29.7°C de máxima, con vientos de 14 km/h. Por su parte, Tulum y Playa del Carmen presentarán mínimas de 21.7°C y máximas de 31.7°C, con vientos de 11 km/h y 10 km/h, respectivamente.

En Tulum, los valores actuales son de 26.0°C, con máximas de 32°C. En Playa del Carmen, se esperan 26.4°C, con máximas de 31°C.

¿Habrá lluvias en la Península de Yucatán este viernes?

Las condiciones atmosféricas en la Península de Yucatán indican cielos despejados en todas las ciudades principales, lo que significa una probabilidad de lluvia prácticamente nula para este viernes.

No se esperan precipitaciones que alteren las actividades al aire libre, por lo que el sol será el principal protagonista de la jornada.

La humedad general en la región se mantendrá en 0%, lo cual, combinado con las altas temperaturas, aumentará la sensación de calor.

Los vientos soplarán con fuerza moderada, variando entre los 10 km/h en Playa del Carmen y los 14 km/h en Cancún y Chetumal, lo que podría ofrecer un ligero alivio en algunas zonas costeras.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 24 de abril: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 11 km/h.

Sábado 25 de abril: Máxima de 42°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 12 km/h.

Domingo 26 de abril: Máxima de 43°C, Mínima de 21°C, Despejado, viento de 13 km/h.

El pronóstico extendido muestra que el calor seguirá en aumento durante el fin de semana. Las temperaturas máximas subirán progresivamente, alcanzando los 43°C para el domingo en el interior de la Península.

Los cielos se mantendrán despejados, sin señal de lluvias, lo que asegura un fin de semana con sol radiante en toda la zona.

¿Cómo protegerse del calor extremo en la Península de Yucatán?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo abundantes líquidos, incluso si no se tiene sed.

Es importante evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando los rayos ultravioleta son más intensos. Usar ropa ligera y de colores claros ayuda a mitigar el calor.

Se aconseja el uso de protector solar con factor alto, gorras o sombreros, y lentes de sol para protegerse de la radiación. Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas es crucial, asegurándose de que también tomen las medidas necesarias para evitar golpes de calor o deshidratación.

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