Clima Península de Yucatán: miércoles 22 de abril con calor intenso y cielos despejados

El clima en la Península de Yucatán para este miércoles 22 de abril promete un día de calor intenso y cielos mayormente despejados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que Mérida, Yucatán, registrará una máxima de hasta 37.7°C, destacando la diferencia con la costa. Habrá vientos moderados y baja probabilidad de lluvias en la zona.

¿Qué temperatura se espera hoy en las ciudades de la Península?

En Mérida, capital de Yucatán, la temperatura mínima será de 19.0°C y la máxima alcanzará los 37.7°C. Los municipios de Mérida también sentirán el calor, con temperaturas actuales de 25.5°C que variarán entre los 19°C y 38°C a lo largo del día. Se recomienda a los habitantes tomar precauciones para evitar golpes de calor y mantenerse hidratados.

Las ciudades costeras de Quintana Roo tendrán condiciones más templadas. En Cancún y Chetumal, la temperatura mínima será de 23.0°C y la máxima de 28.7°C. Tulum, por su parte, experimentará valores entre los 20.7°C y 31.0°C. Playa del Carmen registrará una mínima de 21.0°C y una máxima de 30.0°C, con actuales de 25.2°C.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en la Península este miércoles?

La probabilidad de lluvias en la Península de Yucatán es baja para este miércoles. Sin embargo, el SMN señala chubascos aislados en Campeche y Quintana Roo. Los vientos dominarán con rachas de 40 a 60 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que podría generar sensación de mayor sequedad.

Las condiciones atmosféricas en la región se caracterizarán por un cielo despejado a poco nuboso en la mayoría de las áreas. La humedad en ciudades como Mérida se mantendrá en 0%, aunque esto se refiere a un dato puntual y la sensación de bochorno puede ser mayor. El frente número 45, que afecta el Golfo de México, dejará de influir en el territorio mexicano al finalizar este día, lo que estabilizará el clima.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Miércoles 22 de abril: Máxima de 37°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 12 km/h.

Jueves 23 de abril: Máxima de 38°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 12 km/h.

Viernes 24 de abril: Máxima de 38°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 12 km/h.

Pronóstico del clima para el miércoles 22 de abril. (Conagua Clima)

Pronóstico del clima para el jueves 23 de abril de 2026. (Conagua Clima)

La tendencia general para el resto de la semana en la Península de Yucatán apunta a un aumento gradual de las temperaturas. Se espera que los valores máximos alcancen los 38°C el jueves y viernes, con mínimas estables alrededor de los 19°C. Los cielos variarán entre poco nubosos y medio nublados, sin una alta probabilidad de lluvias significativas, manteniendo el ambiente caluroso.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Yucatán hoy?

Ante las elevadas temperaturas, especialmente en Mérida con sus 37.7°C, es crucial mantenerse bien hidratado. Se aconseja beber abundante agua natural y evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad, que son entre las 11:00 y las 16:00 horas. Usar protector solar de amplio espectro es fundamental para cuidar la piel y prevenir quemaduras.

Además de la hidratación, se recomienda vestir ropa ligera de colores claros y manga larga que permita la transpiración. Es importante estar atento a los síntomas de golpe de calor, como mareos, dolor de cabeza intenso o sudoración excesiva. En caso de presentar estos signos, buscar atención médica inmediata y refugiarse en un lugar fresco.

¿Afectará el clima las actividades en la Península hoy?

El calor y los cielos despejados favorecen las actividades turísticas en las zonas costeras de Quintana Roo, como Cancún y Playa del Carmen, donde las temperaturas máximas son más agradables, alrededor de los 28.7°C y 30.0°C respectivamente. Sin embargo, para actividades al aire libre en Mérida, como visitas a zonas arqueológicas, es vital planificar para evitar las horas de mayor calor y buscar sombra.

El viento moderado de hasta 16 km/h en algunas zonas no debería causar interrupciones significativas en el transporte terrestre o aéreo. No se esperan fenómenos meteorológicos severos que afecten la movilidad. Sin embargo, la visibilidad será buena, lo que facilita los desplazamientos por carretera en toda la Península de Yucatán durante el día.

¿Qué ropa usar hoy para el clima de la Península?

Para este miércoles, la vestimenta ideal en la Península de Yucatán es ropa ligera, de algodón o lino, que permita la transpiración. Los colores claros ayudan a reflejar la luz solar y mantener el cuerpo más fresco. En ciudades como Mérida, con casi 38°C, esto es especialmente importante para sobrellevar el día.

Al salir, es indispensable llevar consigo una botella de agua para mantenerse hidratado. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, en ciertas zonas costeras de Quintana Roo podría haber chubascos aislados, por lo que un paraguas pequeño podría ser útil. No olvidar sombrero, gafas de sol y bloqueador solar para protegerse de los rayos UV.

¿Hay alertas climáticas vigentes en la Península hoy?

Actualmente, no se han emitido alertas por calidad del aire para la Península de Yucatán. Los cielos despejados y los vientos moderados contribuyen a una buena dispersión de contaminantes, manteniendo un ambiente respirable. Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones del SMN y Protección Civil para cualquier cambio relevante en el pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de cada estado (Yucatán y Quintana Roo) son las fuentes oficiales para consultar cualquier actualización sobre el clima extremo o alertas específicas. Se insta a la población a revisar sus comunicados para estar informados y tomar las medidas preventivas necesarias ante cualquier eventualidad.