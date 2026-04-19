¿Descansará el calor? Se prevén lluvias fuertes en CDMX y Edomex durante la semana

Se prevén chubascos y lluvias muy fuertes en alrededor de 12 estados, entre ellos el Estado de México y la Ciudad de México, que figuran entre las entidades afectadas. [Fotografía. Cuartoscuro]

El calor extremo en México tendrá un pequeño descanso esta semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante los próximos días se prevé un aumento en la probabilidad de lluvias fuertes y chubascos en distintas regiones del territorio nacional, incluyendo a la CDMX y al Estado de México.

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, estas precipitaciones se deberán a la presencia del Frente Frío número 45, que adquirirá características estacionarias. Su interacción con una divergencia en altura y un canal de baja presión ocasionará lluvias en regiones del norte, oriente y sureste del país.

A pesar de que las lluvias refrescarán a más de 20 entidades, la onda de calor se mantendrá en algunas zonas con temperaturas que oscilarán entre los 30 y 45 grados, debido a la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

¿En qué estados lloverá durante la semana?

De acuerdo con el reporte de 96 horas del SMN, las lluvias se concentrarán principalmente en el norte, centro, oriente y sureste del país, con distintos niveles de intensidad.

Se prevén chubascos y lluvias muy fuertes en alrededor de 12 estados, entre ellos el Estado de México y la Ciudad de México, que figuran entre las entidades afectadas.

A continuación, te indicamos los estados que deberán alistar paraguas e impermeables a lo largo de la semana:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Michoacán (noroeste, centro y noreste), Guanajuato (sur y sureste) y Estado de México (oeste, centro y suroeste).

: Michoacán (noroeste, centro y noreste), Guanajuato (sur y sureste) y Estado de México (oeste, centro y suroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Jalisco (este y sureste), Querétaro (sur), Ciudad de México (oeste), Morelos (sur), Guerrero (norte, centro y sureste), Oaxaca (suroeste y norte), Veracruz (centro y sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y sur).

: Jalisco (este y sureste), Querétaro (sur), Ciudad de México (oeste), Morelos (sur), Guerrero (norte, centro y sureste), Oaxaca (suroeste y norte), Veracruz (centro y sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y sur). Intervalos de chubascos : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Durango, Nayarit y Yucatán.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que en algunas de estas entidades las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

En el caso de la Ciudad de México, hasta el momento las autoridades capitalinas no han emitido una alerta por lluvias fuertes para este lunes 19 de abril.

¿En qué estados se mantendrá el calor?

Pese a las precipitaciones previstas, el ambiente caluroso persistirá en buena parte del territorio nacional. El SMN prevé temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 y 45 grados, principalmente en zonas del norte, occidente y sur del país.

Esta onda de calor en México se debe a la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la cual favorece cielos despejados y limita la formación de nubosidad, lo que permite una mayor radiación solar durante el día.

A continuación, te indicamos los estados donde el calor será más intenso en los próximos días:

Temperaturas máximas de 40 a 45 grados : Sinaloa, Nayarit (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y, en algunos días, zonas de Sonora.

: Sinaloa, Nayarit (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y, en algunos días, zonas de Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ante el riesgo de golpes de calor.