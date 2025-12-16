Faltantes de agua a EU se pueden cubrir hasta 2030, asegura SRE: ‘No afectará el abasto para México’

México dispone de un ciclo adicional hasta 2030 para cumplir con la entrega de agua a Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro)

Los faltantes de agua que se entrega a Estados Unidos, en estricto apego al Tratado de Aguas firmado por ambos países en 1944, se pueden cumplir hasta octubre de 2030, indicó este martes el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La dependencia, además, enfatizó que la entrega del recurso “no afecta el abasto de agua para el país, pues está totalmente garantizado tanto para consumo humano como para actividades agrícolas”.

México tiene un ciclo más para cumplir con la cuota de agua

En un comunicado, la SRE reiteró que México ha dado cumplimiento al Tratado de Aguas de 1944, cuyo artículo 4 establece un volumen de agua anual para Estados Unidos de seis afluentes mexicanos.

Sin embargo, explicó que “este volumen puede no ser entregado cada año, debido a la sequía extraordinaria, por lo que este artículo establece que esta entrega sea en ciclos de cinco años”.

Asimismo, estipula que en casos de sequía extraordinaria, “los faltantes existentes al final de un ciclo se pueden reponer en un ciclo siguiente”.

En este sentido, la SRE indicó que en el ciclo anterior (2020-2025), se presentaron “condiciones de sequía históricas” en la cuenca del río Bravo que no hicieron posible que México entregara su “cuota completa”, lo cual está contemplado en el Tratado.

“Para atender este faltante, México dispone de un ciclo de cinco años más que finalizaría en octubre de 2030”, señaló.

¿Qué acuerdos de agua alcanzó México con EU para los próximos años?

En la nota, la SRE recordó que el gobierno mexicano está llevando a cabo acciones de mejora para la gestión del agua en beneficio de la población fronteriza, mediante el programa de tecnificación, por el cual se realizan proyectos para la conservación y optimización del agua y mejoramiento en los Distritos 025 y 026 en Tamaulipas y 05 y 009 en Chihuahua ubicados en la cuenca mexicana del Río Bravo.

El pasado 12 de diciembre, ambos países llegaron a un acuerdo para liberar un volumen de 249 millones metros cúbicos de agua con la que México ya cuenta, lo que fue posible gracias a las precipitaciones en la pasada temporada de lluvias.

“Con base a nuestras capacidades de infraestructura y siempre garantizando el abasto de agua de la población y las actividades agrícolas, no más de lo que estipula el Tratado”, indicó la nota.

La SRE explicó que actualmente se está elaborando un plan de entregas de agua para el presente ciclo que será definido de forma conjunta por ambos países al 31 de enero de 2026.

¿Cuántos metros cúbicos reclama EU a México, según el Tratado de Aguas?

El entendimiento fue logrado tras varios días de negociaciones entre ambos gobiernos, luego de que el lunes el presidente Trump amenazó con imponer un arancel del 5 por ciento a México si el país vecino no libera antes del 31 de diciembre los 246.6 millones de metros cúbicos de agua pendientes según el Tratado de Aguas.

Dicho tratado regula desde 1944 la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones.

Trump señaló que México aún debe más de 986.4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años y advirtió que mientras no se cumpla con el tratado, los agricultores y ganaderos estadounidenses continuarán sufriendo daños económicos.

Según el tratado de 1944, Estados Unidos debe enviar 1.850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México, mientras que nuestro país debe aportar 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.