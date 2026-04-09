Peso aprovecha ‘frágil’ alto al fuego entre Trump e Irán: ¿Cuánto se aprecia ante el dólar HOY?

Así cotiza el tipo de cambio en los mercados este jueves 9 de abril.

El peso mexicano extiende sus ganancias ante el dólar este jueves 9 de abril, esto a pesar de las acusaciones de Irán contra EU por violar el alto al fuego acordado por Donald Trump.

A pesar de pactar un cese de hostilidades por dos semanas, Israel lanzó una serie de bombardeos a Líbano, aliado de Irán, y asesinó al sobrino del líder de Hezbolá, organización considerada como terrorista por Tel Aviv.

La apreciación del peso también se da en el contexto del dato de inflación en marzo, que nuevamente se ubicó fuera del rango objetivo del Banco de México. El repunte de los precios en México se ha resentido en productos como los jitomates y los chiles.

Así está el tipo de cambio este jueves 9 de abril

El peso mexicano se aprecia 0.52 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.35 unidades, 7 centavos menos con respecto al cierre del miércoles 8 de abril.

“El peso mexicano extiende su avance y se ubica en el tercer lugar entre las monedas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar. El tipo de cambio presenta sesgo bajista a medida que el dólar profundiza su retroceso, a la par que los inversores evalúan el reporte local de inflación”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.77 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.85 unidades por billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.31 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.30 por ciento.

La moneda que más se aprecia ante el dólar este 9 de abril es el rublo ruso, que avanza 0.97 por ciento. Le siguen la corona noruega con 0.64 por ciento; el shekel israelí con 0.48 por ciento; el dólar neozelandés con 0.34 por ciento; el zloty polaco con 0.24 por ciento, y la corona danesa con 0.23 por ciento.

Con información de Bloomberg y Valeria López