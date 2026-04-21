¿Peso fortachón este año? Analistas esperan que tipo de cambio cierre en 18.10 unidades en 2026

Las previsiones sobre el comportamiento del peso frente al dólar se fortalecieron entre los analistas participantes de la más reciente Encuesta Citi de Expectativas, ya que modificaron los niveles para el cierre de este y el próximo año.

El consenso contempló que el tipo de cambio se sitúe en 18.10 pesos por dólar para fines de 2026, desde las 18.33 unidades por billete verde que se contemplaron en la encuesta anterior a inicios de este mes.

El rango de expectativas va desde los 17 pesos por dólar hasta los 19.03 pesos por dólar, siendo el pronóstico de Morgan Stanley la base de este rango y el más optimista, seguido de Barclays, que contempla un nivel de 17.25 pesos por dólar.

“Para fines de 2027, el consenso espera que el tipo de cambio se sitúe en 18.75, desde 18.89 de hace quince días”, reveló la Encuesta. Para el siguiente año la proyección más optimista es de Invex, con 17.10 pesos por dólar; mientras que el más pesimista es de Citi, con 20.40 pesos por dólar.

Otro cambio dentro de las expectativas de los economistas participantes se observó en el momento en el que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) realizará un nuevo ajuste a la baja en la tasa de interés.

De los 36 encuestados, 17 continúan esperando un recorte de 25 puntos base en la reunión de junio, pero 14 prevén que sea en mayo, desde los 11 en la encuesta previa, y seis después de la primera mitad del año.

“El pronóstico mediano para la tasa de política para fines de 2026 permanece sin cambios en 6.5 por ciento, con estimaciones que van desde 6.75 por ciento a 6.25 por ciento. Para fines de 2027, la expectativa mediana es de 6.5 por ciento, con estimaciones que van desde 7.25 por ciento a 5.75 por ciento”.

Sobre el comportamiento de la inflación en México, la Encuesta Citi de Expectativas reflejó que la proyección para el indicador general para fines de 2026 ahora se ubica en 4.26 por ciento, desde el 4.23 por ciento previo.

Para el componente subyacente, la mediana se mantuvo en 4.20 por ciento desde la última encuesta. En tanto, para fines de 2027, la expectativa de inflación general se mantuvo en 3.80 por ciento y para la subyacente aumentó marginalmente a 3.80 por ciento, desde el 3.79 por ciento en la última encuesta.

Finalmente, sobre las expectativas de crecimiento económico se mantuvieron estables. Se sigue esperando en 1.4 por ciento para el cierre de este año y para el 2027 en un nivel de 1.8 por ciento.