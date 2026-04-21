Lufthansa busca operar 5 vuelos semanales entre Múnich y CDMX, pero saturación en AICM condiciona sus planes

La aerolínea alemana Lufthansa está buscando crecer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el aumento de dos vuelos por semana desde el aeropuerto de Múnich, una apuesta que se enfrenta con la escasez de horarios de aterrizaje y despegue (slots) en el principal puerto aéreo mexicano.

En una reunión con medios, Frank Naeve, vicepresidente global de ventas de Lufthansa, reveló que la aerolínea alemana está proyectando volar 5 veces por semana desde Múnich a la Ciudad de México, con dos nuevos vuelos que aún están sujetos a la aprobación del gobierno.

Los dos nuevos vuelos, en caso de concretarse, añadirán cerca de 600 asientos adicionales a la oferta entre Alemania y el AICM.

Incluso, Naeve dijo que el interés de aumentar su capacidad de asientos entre Múnich y la capital mexicana no ha sido comunicada formalmente a la administración del AICM.

Lufthansa descarta AIFA ante falta de conectividad

El AICM está topado en el número máximo de operaciones permitidas por hora a 44, ello basado en una directiva de Protección Civil y no en un estudio de capacidad aérea.

“Esta decisión de complementar los vuelos ha sido muy reciente. La verdad que no hemos tenido el tiempo de acercamos a las autoridades”, dijo a El Financiero Alejandro Arias, director general de Lufthansa Group para México y América Latina.

Naeve aseguró que la cantidad de slots en el AICM es restrictiva por ahora, pero espera que, en el futuro, las autoridades amplíen la capacidad de las terminales para albergar más operaciones en el principal aeropuerto del país.

En contraparte, Lufthansa negó su interés, por ahora, de operar vuelos de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pues la falta de acceso eficiente al aeropuerto desde el centro de la demanda, así como la insuficiente red de conexiones a otros destinos nacionales, continúan siendo obstáculos.

El flujo de pasajeros en vuelos directos entre Alemania y México está dominado por Lufthansa Group, con alrededor de 579 mil pasajeros anuales según cifras de la autoridad aeronáutica mexicana correspondientes al cierre del año pasado.