Wall Street opera con ‘tono mixto’ antes de comparecencia de Kevin Warsh, nominado para la Fed

Los principales barómetros de Wall Street registran movimientos mixtos, mientras el mercado sigue la comparecencia de Kevin Warsh frente al senado estadounidense de cara a que termine el cese al fuego en Medio Oriente.

El Nasdaq reporta una baja de 0.18 por ciento, en los 24 mil 364.93 enteros, seguido por el Dow Jones con 0.07 por ciento menos, en las 49 mil 400.96 unidades, y el S&P 500 con 0.08 por ciento más, alcanza los 7 mil 115.63 puntos.

“La dirección del mercado muestra un sesgo positivo por parte de los inversionistas en el último día de tregua entre EUA e Irán, a pesar de las señales de Trump y autoridades del país de Medio Oriente en las que no harán más rondas de negociación, el panorama se torna positivo. Además, el mercado seguirá la comparecencia de Kevin Warsh en el Senado para conocer los planes que tiene como presidente electo de la Reserva Federal”, destacaron analistas de Banamex.

En el plano corporativo, UnitedHealth Group subía alrededor de un 10 por ciento después de que la compañía de seguros médicos presentara unos resultados del primer trimestre que sobrepasaron las expectativas de los inversores.

Mientras, Apple, que ayer anunció que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo septiembre para reemplazado por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, perdía 0.62 por ciento tras la apertura.

¿Cómo cotizan la BMV y otros mercados?

El mercado local abre con descensos de 0.97 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 69 mil 401.47 unidades, aunque el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores baja 1.17 por ciento, en un nivel de mil 385.49 enteros.

En tanto, las operaciones europeas apuntan hacia el sur. El IBEX 35 de España pierde 0.93 por ciento, en los 10 mil 511.20 enteros, seguido por el CAC 40 de Francia que resta 0.89 por ciento, en los 8 mil 257.83 puntos, el DAX en Alemania resta 0.41 por ciento, con 24 mil 316.93 enteros, y el IBEX 35 de España que resta 0.32 por ciento, ronda en las 18 mil 204.80 unidades.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos reportan avances de 2.13 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 91.52 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 96.31 billetes verdes por unidad, con 0.89 por ciento más.

Con información de EFE.