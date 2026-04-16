Wall Street abre con ganancias, atento a acuerdo de paz entre EU e Irán: ¿Cómo opera HOY?

El S&P 500 se mantiene cotizando cerca de máximos históricos mientras el mercado está atento a cómo se desenvuelven los acuerdos geopolíticos.

El Nasdaq reporta un aumento de 0.27 por ciento, en los 24 mil 82.75 enteros, seguido por el Dow Jones que sube 0.06 por ciento, a 48 mil 498.29 unidades, mientras que el S&P 500 con 0.01 por ciento más, se coloca en los 7 mil 24.90 puntos.

“Los inversores se han acostumbrado a comprar en cada caída. El panorama es binario: u Ormuz reabre pronto o no. Dado que los mercados de valores ya dan por hecho que el estrecho reabrirá pronto, el potencial alcista es quizás limitado”, dijo a Bloomberg Michael Bell, jefe de estrategia de mercado de RBC BlueBay.

Por su parte, los principales índices accionarios en Europa reportan aumentos de 0.25 por ciento el FTSE 100 de Londres con 10 mil 586.42 puntos, el DAX en Alemania suma 0.24 por ciento, en los 24 mil 131.46 enteros, y el CAC 40 de Francia con 0.06 por ciento más, se coloca en los 8 mil 280.99 puntos, en contraste, el IBEX 35 de España alcanza las 18 mil 117.80 unidades, tras ceder 0.38 por ciento.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan descensos con 1.18 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 68 mil 815.84 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 377.13 enteros, cede 1.24 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 92.90 dólares por barril, ya que sube 1.71 por ciento, mientras que el Brent con 2.70 por ciento más, cotiza en los 97.55 billetes verdes por unidad.