Irán condiciona diálogo con EU... y ‘se apodera’ de 2 buques en el Estrecho de Ormuz

Pese a no haber un acuerdo por ambos bandos en la guerra entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump anunció una prórroga de la tregua mientras se discute la posibilidad de que altos funcionarios de ambas naciones se vuelvan a sentar a negociar la paz.

Irán ahora impuso una ‘cláusula’ para reactivar las negociaciones con Estados Unidos: que se den las “condiciones necesarias y razonables”.

Sin embargo, Teherán continúa demostrando el dominio en el Estrecho de Ormuz, que decide a las embarcaciones a las que se les permite el paso. Aunque Estados Unidos presiona para reabrir el tránsito por completo, impuso un bloqueo total a las naves que se dirijan a las costas de Irán.

Irán pide ‘condiciones necesarias y razonables’ para negociar con EU

Irán afirmó este miércoles que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las “condiciones necesarias y razonables” y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

Así respondió el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la pregunta de si Teherán se reunirá de nuevo con Estados Unidos para negociar un fin a la guerra tras la incertidumbre de los últimos días acerca de una reunión hoy en Pakistán que no llegó a celebrarse.

El diplomático afirmó que actuaremos “cuando lleguemos a la conclusión de que existen las condiciones necesarias y razonables”, pero no explicó cuáles son esas condiciones.

Acerca de la extensión del alto el fuego indefinido que anunció ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, Bagaei dijo que “la República Islámica de Irán no fue quien inició esta guerra” y que sus acciones han sido en “legítima defensa frente a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista (Israel)”.

Teherán demuestra control del Estrecho de Ormuz con detención de dos buques vinculados a Israel

La Guardia Revolucionaria iraní anunció el apresamiento de dos buques en el Estrecho de Ormuz por “operar sin los permisos necesarios” y fueron conducidos a la costa de Irán, lo que se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una prórroga de la tregua.

“Dos buques infractores, el ‘MSC-FRANCESCA’- vinculado al régimen sionista- y el ‘EPAMINODES’, que operaban sin los permisos necesarios y habían manipulado sus sistemas de navegación, poniendo en peligro la seguridad marítima, fueron incautados por la Armada de la Guardia Revolucionaria”, anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia afirmó que las acciones se debieron a la “alteración del orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz”, lo que calificó como una “línea roja” para la República Islámica.

Irán lanza ataques contra buques cerca de Ormuz

Horas antes, la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, reportó dos ataques a embarcaciones cerca del Estrecho de Ormuz.

El segundo buque, llamado “Euphoria” con bandera panameña y propiedad de una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, fue atacado esta mañana a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, según UKMTO.

Por otra parte, un tercer buque de carga habría sido atacado este miércoles cuando intentaba transitar el Estrecho de Ormuz, según la firma de inteligencia marítima Vanguard a BBC Verify, el servicio de verificación de datos de la cadena pública británica BBC.