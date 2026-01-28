Musk ‘apunta a las estrellas’ de Wall Street: Evalúa sacar a bolsa a SpaceX en junio

Musk estudia la posibilidad de sacar a la bolsa a SpaceX; aunque estaría a la espera de la alineación Júpiter y Venus. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock/Bloomberg)

El empresario Elon Musk estudia sacar a bolsa la compañía aeroespacial SpaceX con una oferta pública inicial de acciones a mediados del próximo junio, en coincidencia con una rara alineación planetaria y con su cumpleaños, según informó este miércoles el Financial Times.

El magnate de las telecomunicaciones, apuntó el medio, busca “una fecha propicia” para concretar lo que sería la “cotización más cuantiosa de la historia”.

De acuerdo con el reporte, Musk podría lanzar la oferta pública inicial de acciones (IPO, por sus siglas en inglés) de SpaceX durante la conjunción de Júpiter y Venus, prevista para los días 8 y 9 de junio, pocos días antes de su cumpleaños, el 28 de ese mes.

“La inusual demanda resalta la huella personal de Musk en SpaceX, donde las principales decisiones corporativas a menudo reflejan las creencias y prioridades del multimillonario, desde ambiciosos objetivos de producción hasta prácticas de gestión poco convencionales”, señaló el FT, que cita cinco fuentes cercanas al empresario.

El diario económico recordó que a Musk le gusta bromear sobre algunas decisiones empresariales, como en 2018, cuando tuiteó sobre la privatización de Tesla a 420 dólares por acción, cifra interpretada como una referencia al 20 de abril, día mundial del cannabis.

El propio Musk confirmó el pasado diciembre que planea sacar a bolsa SpaceX en 2026, luego de que diversos medios señalaran que la oferta pública de acciones colocaría su valor por encima de un billón de dólares.

Musk confirmó en diciembre intenciones de salida a bolsa de SpaceX

En un mensaje publicado en su red social X, el empresario afirmó entonces que la información difundida por el medio Ars Technica, que señalaba una salida a bolsa en 2026 para recaudar hasta 30 mil millones de dólares (unos 25 mil 548 millones), era “correcta”.

Con anterioridad, Musk señaló que la valoración de SpaceX en 800 mil millones de dólares no era “exacta”, debido a que la empresa no depende económicamente de la NASA y que su principal fuente de ingresos es el sistema de internet satelital Starlink.

El FT precisó que algunos banqueros e inversores consideran que la fecha de junio resulta prematura, debido a que SpaceX aún debe presentar el formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) “para notificar al regulador” su plan de salida a bolsa.

La compañía aeroespacial indicó que su colocación en el mercado bursátil permitiría captar capital para financiar nuevos proyectos, entre ellos la construcción de centros de datos en el espacio conectados a los 9 mil 400 satélites de Starlink, una infraestructura clave, según Musk, para competir con sistemas de inteligencia artificial de Google u OpenAI.