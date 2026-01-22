‘¿Te quitará tu empleo?’ Elon Musk planea vender robot humanoide de Tesla, ‘Optimus’, a finales de 2027

El robot Optimus de Tesla ya realiza algunas labores sencillas, y se espera que se entreguen las primeras unidades antes de que acabe el 2027.

Tesla Inc. probablemente comenzará a vender sus robots Optimus al público antes de que termine 2027, según su CEO, Elon Musk, quien este jueves 22 de enero agregó que el futuro de la compañía dependerá cada vez más de estas máquinas humanoides.

La empresa ya está utilizando algunos de los robots Tesla, anunciados desde 2023, para realizar tareas simples en su fábrica, dijo Musk este jueves en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. También anticipó que Optimus estará “realizando tareas más complejas” hacia finales de este año.

Las ventas al público comenzarán cuando Tesla esté convencido de que “el nivel de confiabilidad es muy alto, la seguridad es muy alta y el rango de funcionalidades también es muy elevado”, explicó Musk.

Sus comentarios ofrecen un cronograma más concreto para esta futura línea de negocios, que Musk, considera clave para Tesla de aquí en adelante, junto con la inteligencia artificial y los vehículos autónomos. El negocio principal del fabricante, la venta de autos, se ha visto afectado por el estancamiento de su cartera de productos y la pérdida de incentivos para vehículos eléctricos en Estados Unidos, lo que derivó en dos años consecutivos de caída en las entregas.

Si bien Musk suele destacar el potencial de Optimus, ha sido relativamente impreciso sobre los plazos y objetivos de producción. Durante una llamada de resultados en enero de 2025, dijo que su “estimación muy aproximada” era que Tesla comenzaría a entregar robots Optimus a otras empresas en la segunda mitad del año.

El robot Tesla Optimus fue anunciado por Elon Musk para la segunda mitad de 2027. (Bloomberg)

A principios de esta semana, Musk advirtió que la producción inicial tanto de Optimus como del vehículo más nuevo de Tesla, el Cybercab, será “desesperadamente lenta”.

Las acciones de Tesla subieron un 4 por ciento a las 14:28 horas de este jueves en Nueva York.

La aparición de Musk en Davos tomó a muchos por sorpresa. Fue sumado a la agenda del jueves en el último momento. En el pasado, había criticado al foro, al calificar el encuentro anual de la élite global como “aburrido” y cuestionar al foro por “convertirse cada vez más en un gobierno mundial no electo que la gente nunca pidió ni quiere”.

“¿Cómo es que el WEF/Davos siquiera existe? ¿Intentan ser el jefe de la Tierra?”, escribió en redes sociales en 2022.

Durante su conversación con el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, Musk abordó una amplia variedad de temas, entre ellos centros de datos en el espacio, robotaxis de Tesla y los cuellos de botella en la generación de energía.