Volkswagen de México consolida la digitalización en su producción

Para Volkswagen de México la digitalización en la industria automotriz dejó de ser una promesa futura para convertirse en una práctica concreta dentro de sus plantas de Puebla y Silao, Guanajuato.

Con aplicaciones tangibles en ambas plantas, la compañía ha logrado transformar sus procesos de manufactura, integrando tecnologías que incrementan la eficiencia, reducen el impacto ambiental y potencian la formación de talento técnico especializado.

“La digitalización es una herramienta tangible para asegurar eficiencia, calidad y sostenibilidad en nuestras plantas. Invertir en tecnología es también apoyar al talento que la hace posible”, señaló Thomas Hahlbohm, vicepresidente de Producción y Logística de Volkswagen de México.

Actualmente, el 93.6 por ciento de la energía utilizada en las operaciones de la armadora proviene de fuentes renovables, mientras que el consumo energético por unidad producida se ha reducido en 22 por ciento.

Estos resultados no solo reflejan un cambio técnico, sino también una nueva manera de planear, ejecutar y evaluar la producción mediante herramientas digitales.

Tres frentes de innovación digital

La armadora ha estructurado su estrategia de digitalización en tres ejes:

Eficiencia energética: la implementación de hornos 100% eléctricos en el taller de pintura y el reemplazo de luminarias fluorescentes por sistemas LED han optimizado el control térmico y generado importantes ahorros energéticos.

Formación dual como semillero digital: con su modelo de formación dual, Volkswagen impulsa la preparación de técnicos capaces de operar y mantener sistemas automatizados, consolidando la transición hacia entornos productivos digitalizados.

Innovación industrial: la compañía realiza inversiones estratégicas en digitalización de la cadena de suministro y en procesos asociados a vehículos electrificados, alineándose con la creciente demanda global de movilidad sostenible.

Talento y sostenibilidad como ejes estratégicos

El impacto de la digitalización se traduce en operaciones más eficientes, resilientes y sostenibles, en línea con la estrategia global Go to Zero, que busca alcanzar la neutralidad climática hacia 2050.

A nivel local, los avances también apoyan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el 9 (industria, innovación e infraestructura) y el 13 (acción por el clima).

El talento técnico ha sido pieza clave en esta transición. Desde 1966, el Centro de Formación Dual (CFD) de Volkswagen ha formado a cerca de 6,000 aprendices, muchos de ellos hoy en posiciones estratégicas dentro de la producción automatizada.

Actualmente, 194 estudiantes cursan programas especializados en manufactura automatizada, mecatrónica e ingeniería mecánica industrial, en colaboración con instituciones como la IBERO Puebla.

“La integración de estos desarrollos y del talento no representa solo una transformación tecnológica, sino una apuesta por un modelo de producción inteligente, sustentable y centrado en el talento, que consolida a Volkswagen de México como protagonista de la transformación industrial del país”, concluyó Hahlbohm.