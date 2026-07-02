Desde la cuna de la Quiñonesmanía

En la Minerva, ombligo de la masa festiva jalisciense, la medianoche del martes un morenazo corría gustoso. Al grito de ¡Quiñones, Quiñones!, decenas de fanáticos le seguían en su carrera. La Quiñonesmanía en efervescencia máxima. Ahí y en todo el país el júbilo lleva su apellido.

Estoy en Guadalajara. Aquí se desayuna, se come y se cena futbol. Como en todo el país, dirán algunos; como en ninguna otra parte de la República, sostienen aquí. Y cómo será de grande el carisma de Julián Quiñones, goleador de México en este Mundial, que hasta los Chivas le admiran —a él, un ídolo atlista que sueña con retirarse con los rojinegros, según cuentan acá.

En Al Khobar, Arabia Saudita, donde juega actualmente, tiene el número 33 en honor al Atlas, equipo que, por cierto, abriga nuevas ilusiones ahora que este miércoles fue anunciado el plan de su nuevo dueño y directiva.

Sí, como dicen, uno es de donde trabaja; documentos aparte, Quiñones se hizo mexicano con dos campeonatos en Atlas, otros tantos en América y, por supuesto, con sus tres golazos y otras asistencias en el tricolor que con alegría y orden le ha dicho a México que se vale soñar. Ahora que lo pienso, no es solo en la Minerva, sino en todo el país donde muchos corren gritando “¡Quiñones, Quiñones…!”.