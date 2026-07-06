Investigan a 6 servidores de la Fiscalía de Tabasco: 2 médicos legistas fingieron un entierro

Entre enero y junio de este año se iniciaron 735 investigaciones internas por presuntas irregularidades cometidas por personal de la institución.

Seis servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco enfrentan investigaciones penales por su presunta participación en delitos de alto impacto, entre ellos extorsión agravada, abigeato, fraude, falsificación de documentos y un feminicidio.

El caso más reciente es el de dos médicos legistas señalados por su probable participación en un intento de fraude para cobrar un seguro de vida por dos millones de pesos, mediante la simulación del fallecimiento de una persona.

Las pesquisas llevaron a la exhumación de un ataúd en un panteón de la colonia Sabina, en el municipio de Centro. Sin embargo, al abrir el féretro, los investigadores descubrieron que no contenía restos humanos, sino únicamente un bloque de cemento.

Los pormenores fueron dados a conocer este lunes por el vicefiscal de Delitos Comunes, Gilberto Melquíades Miranda, quien aseguró que la institución mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas delictivas cometidas por su propio personal.

¿Qué avances hay en la investigacion de los funcionarios?

Como parte de esa investigación, uno de los médicos ya fue detenido y permanece bajo prisión preventiva justificada, en espera de que un juez determine el próximo 8 de julio si será vinculado a proceso. También hay una funeraria que estaría implicada, pero aún no se revelan más detalles.

Otro de los expedientes más delicados corresponde a los hechos ocurridos el 31 de mayo de 2025 en el Centro de Procuración de Justicia de Tenosique, donde Paola ‘N’, de aproximadamente 20 años, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía.

De acuerdo con las indagatorias, tres servidores públicos presuntamente exigían 10 mil pesos a la joven y a su pareja para agilizar un trámite ministerial.

Durante ese episodio, un agente de la Policía de Investigación habría accionado un arma de fuego que terminó con la vida de la víctima.

Por este caso ya fueron detenidos un médico legista y un agente investigador por el delito de extorsión agravada, mientras que Domitilo ‘N’, identificado por las autoridades como el presunto responsable del disparo, permanece prófugo de la justicia.

La lista de funcionarios bajo investigación también incluye a un médico legista adscrito a Macuspana, detenido junto con tres particulares por el presunto robo de ganado, luego de que el propietario identificó algunos de sus semovientes cuando eran transportados por los sospechosos.

¿Cuántas investigaciones internas tiene la Fiscalía de Tabasco?

En materia administrativa, la encargada de la Visitaduría General, Rosa Nallely Velázquez Magaña, informó que entre enero y junio de este año se iniciaron 735 investigaciones internas por presuntas irregularidades cometidas por personal de la institución.

Los procedimientos involucran a agentes del Ministerio Público, policías de investigación, peritos, mandos, auxiliares ministeriales y trabajadores administrativos.

Como resultado de esas indagatorias, la Fiscalía ha impuesto ocho destituciones, tres suspensiones temporales y 16 bajas del Servicio Profesional de Carrera por incumplimiento de los requisitos de permanencia.