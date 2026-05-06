¿Mikel Arriola empezó el caos en Selección? Esto sabemos sobre el permiso a Toluca que molestó a Chivas

Este miércoles se desató una crisis en la Selección Mexicana luego de que Alexis Vega y Jesús Gallardo reportaran con Toluca previo a la semifinal de Concachampions. El responsable de este “permiso especial” habría sido el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola de acuerdo con algunas fuentes.

Como respuesta, Amaury Vergara —dueño y presidente de Chivas— reveló que instruyó a sus cinco jugadores convocados por Javier Aguirre a reportarse de inmediato en Verde Valle con el Guadalajara para preparar el partido de cuartos de final de Liga MX ante Tigres.

Todo esto ocurrió debido a que se había acordado que los 12 futbolistas de Liga MX elegidos por Aguirre tendrían prácticamente asegurado su lugar rumbo al Mundial 2026, aunque se perderían la Liguilla, y las semifinales de vuelta y la final de Concachampions.

¿Mikel Arriola dio permiso a Toluca para usar a Vega y Gallardo?

De acuerdo con ESPN, Mikel Arriola habría sido el responsable de autorizar el permiso especial para Toluca ‘sin consultar’ previamente a otros involucrados. Como resultado, el martes Alexis Vega y Jesús Gallardo aparecieron en la práctica dirigida por Antonio ‘Turco’ Mohamed, según información de Andrés Islas, reportero de Fox Sports México.

“Los estamos llamando por teléfono, a ver si pueden venir, a ver si vienen mañana al partido a verlo. Si vienen a verlo, los metemos a la cancha y juegan. Capaz que juegan, quién sabe. Vamos a ver”, declaró Mohamed con ironía en conferencia de prensa.

Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles en la FMF, fue cuestionado durante la premier de la película Un portero muy improbable; sin embargo, evitó responder sobre el tema y únicamente habló de la exhibición de la cinta.

La mañana del miércoles, tras el mensaje publicado por Amaury Vergara, la Selección Mexicana emitió un comunicado en el que confirmó que la concentración iniciaría el 6 de mayo, como estaba previsto.

“Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, señalaron.

Al mediodía, Javier Aguirre y Duilio Davino aparecieron ante los medios en un mensaje sin espacio para preguntas. “El comunicado es claro: el que no venga estará fuera del Mundial. Eso es algo en lo que no podemos ser flexibles”, reiteró Aguirre.

El entrenador de la Selección Mexicana también agradeció a los clubes involucrados por respetar el acuerdo inicial. “Quisiera agradecer especialmente a los clubes, a los dueños que nos atendieron muy bien, que nos aportaron ideas. Este proyecto lo presentamos hace tiempo, fue aprobado. Es un pacto que no se ha roto. Agradecer a todos los clubes, especialmente a Chivas y Toluca”, agregó.

Mientras tanto, Mikel Arriola acudió a un evento de presentación de un patrocinador, aunque abandonó las instalaciones de la FMF sin emitir declaraciones ante los medios presentes.

Tras el revuelo, Chivas confirmó que respetaría el acuerdo y que sus jugadores reportarían antes de las 20:00 horas, horario establecido por Aguirre para cenar con los convocados.

El periodista David Faitelson escribió en redes sociales: “Todo indica que fue Mikel Arriola quien le habría dado la autorización al Toluca para utilizar esta noche a los futbolistas Gallardo y Alexis Vega… Claro, hubo una petición del club Toluca”.

Toluca aseguró que actuó conforme al reglamento

Después de las 16:00 horas, Toluca publicó un comunicado en el que sostuvo que “actuó en todo momento conforme al acuerdo de asamblea de dueños y apegado al reglamento de la propia Federación Mexicana de Futbol”.

El club explicó que solicitó “una autorización específica” para que Vega y Gallardo disputaran la semifinal de Concachampions bajo el entendido de que la petición no contravenía los acuerdos establecidos.

Además, insinuó que fue Arriola u otro alto directivo el responsable al referir que la validación “fue otorgada por la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF”.

El conjunto mexiquense indicó que la iniciativa comenzó desde el inicio del Clausura 2026 y afirmó que no fue el único club en realizar este tipo

de gestiones. “Sabemos que otros equipos de nuestra Liga hicieron gestiones equivalentes”, señaló.

Tras el comunicado emitido por la Selección Mexicana, Toluca informó que “liberará y prescindirá” de ambos jugadores sin posibilidad de sustituirlos en la convocatoria debido a los lineamientos de Concacaf.