‘Que paguen los daños’: Fotógrafo Ernesto Zepeda habla tras vinculación a proceso de Livia Brito

Livia Brito fue vinculada a proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones, a seis años del conflicto con Ernesto Zepeda. (Foto: Cuartoscuro)

Mientras la actriz Livia Brito se mantiene al margen luego de recibir la vinculación a proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones, el fotógrafo Ernesto Zepeda, quien interpuso la demanda en su contra, habló al respecto.

El caso de la protagonista de la telenovela mexicana La Piloto y el fotoperiodista se remonta a 2020, tras una fuerte discusión ocurrida en una playa de Quintana Roo, luego de que Ernesto tomara una fotografía de Livia Brito y su entonces pareja.

Después del altercado, el fotógrafo inició acciones legales en contra de la actriz de La dictadura perfecta, al promover un juicio civil por daño moral y uno penal por el delito de falsedad de declaraciones.

¿Por qué Ernesto Zepeda demandó a Livia Brito?

Ernesto Zepeda afirma que, luego de tomar una imagen de la actriz junto a Yosmi Mariano Gedler Martínez, ambos se acercaron para reclamarle y que la entonces pareja de Brito lo agredió físicamente, además de dañar su cámara.

Tras la vinculación a proceso de Livia Brito, el fotógrafo explicó en una entrevista con Junket Entretenimiento que entiende la molestia de las figuras públicas cuando alguien les toma fotografías; sin embargo, no está de acuerdo con que se recurra a la violencia.

Zepeda añadió que 15 días después de la presunta agresión se reunió con la actriz y su equipo legal para intentar llegar a un acuerdo; no obstante, aseguró que tanto Livia Brito como sus abogados se mostraron renuentes.

El fotógrafo Ernesto Zepeda acudió a un juzgado del Reclusorio Varonil Sur junto con sus abogados Angela Frías y Roberto Morales. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“Ella me dijo que yo había destruido su carrera y le dije que no, que ella sola lo había hecho con sus actitudes. Nos tuvimos que retirar porque el abogado también decía que la cámara se podía limpiar y que con eso quedaba”, compartió en entrevista.

El proceso legal se ha extendido durante cinco años, debido a que Livia Brito solicitó un amparo al argumentar que se sintió vulnerada en su intimidad; sin embargo, lo perdió en junio de 2025, por lo que el juicio civil por daño moral continuó su curso.

En cuanto al proceso penal, Ernesto Zepeda indicó que el pasado 28 de enero tanto Livia Brito como Yosmi Mariano Gedler Martínez fueron vinculados a proceso por falsedad de declaraciones, ya que su versión de los hechos presuntamente no coincide con lo ocurrido en 2020.

¿Qué busca Ernesto Zepeda con el proceso en contra de Livia Brito?

Ernesto Zepeda negó que las acciones legales en contra de Livia Brito respondan a un conflicto personal: “no hay bronca, solo necesito que me paguen los gastos y ya, no hay ningún problema”, afirmó.

El fotoperiodista señaló que optó por la vía legal luego de no lograr un acuerdo directo con la actriz y su expareja: “quiero que se haga justicia, que se hagan responsables de sus acciones. Como nunca quisieron hacerlo de manera frontal, hemos estado buscando en todas las instancias que paguen los daños que ocasionaron”.

Zepeda explicó que la reparación del daño contempla tanto su equipo fotográfico como el dinero que dejó de percibir, ya que, tras el incidente, no pudo trabajar durante un periodo.

Sobre el juicio civil, adelantó que únicamente falta que un juez notifique a las celebridades el monto que deberán pagar y las fechas correspondientes, mientras que el proceso penal continuará.

¿Cuándo es la audiencia de Livia Brito?

Como parte del proceso penal en contra de Livia Brito, se llevará a cabo una audiencia el próximo 23 de febrero a las 12:00 horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Al respecto, Ernesto Zepeda indicó que será para acordar los plazos para la presentación de pruebas.

El fotógrafo también explicó que, aunque el delito de falsedad de declaraciones contempla una pena de hasta cinco años de prisión, aún faltan diversas etapas procesales para determinar qué ocurrirá con la actriz.

Zepeda aseguró que tomó la vinculación a proceso como un trámite más dentro de su caso: “a seguir pidiéndole a las autoridades que hagan su trabajo y que se haga justicia, nada más”, comentó.

Finalmente, señaló que, aunque agradece el apoyo de las personas, no coincide con los comentarios negativos hacia la actriz: “por ahí no va la cosa, lo que trato de evitar es la violencia”, concluyó.