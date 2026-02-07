¿Quién es José Camar? El actor y sobrino de Edith Márquez que perdió a sus papás con horas de diferencia

El actor José Camar es sobrino de Edith Márquez. Perdió a sus dos papás con dos días de diferencia.

La muerte de Lily, hermana de Edith Márquez, no es la única tragedia en la familia de la cantante. Apenas dos días después, su sobrino, conocido como José Camar, también perdió a su padre.

“Parece una terrible pesadilla la que estoy viviendo, pero hoy mi padre también partió al cielo. Mi mayor ejemplo a seguir, mi clon, mi guía, mi apoyo, mi héroe”, escribió el joven en su perfil de Instagram.

José hizo énfasis en que ahora tanto su papá como su madre, Lily Márquez, se acompañan en otro plano. “Sé que hoy también tengo otro angelito de la guarda en el cielo, y mi mamá y tú ya están festejando allá arriba JUNTOS. Qué sueño”, agregó en su publicación.

¿Quién es José Camar?

José Campos Márquez, conocido artísticamente como José Camar, es un actor, cantante, modelo y creador de contenido en redes sociales que ha participado en múltiples producciones televisivas.

“Siempre he soñado con dar conciertos, hacer películas y bailar enfrente de millones de personas, entre muchos sueños más (…) Desde niño tengo claro que quiero ser artista”, mencionó en una entrevista para People en Español, en 2021.

Gracias a esa pasión por el mundo del espectáculo que tiene de familia gracias a su tía, la cantante Edith Márquez, José estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Al principio, sus padres no estaban muy de acuerdo con aquella decisión, pero lo respetaron y apoyaron en todo lo que pudieron.

Trayectoria de José Camar

Entre sus trabajos en televisión, José aparece en algunos capítulos del programa Como dice el dicho, además de la serie Esta historia me suena. Su primera oportunidad en una telenovela ocurrió en 2021, con la producción Quererlo todo, de Univisión.

“Siempre estaré eternamente agradecido con la producción por confiar en mí y darme esta oportunidad”, dijo en la misma entrevista.

Ese mismo año, incursionó en la música con ‘Dime tú’, una canción de género pop que habla de amor. Además, tiene más canciones como ‘No quisiste’, ‘Hasta el final’ y ‘Me enteré’. Su último sencillo, ‘No es un error’, lo lanzó en 2023.

José Camar anuncia muerte de su madre, hermana de Edith Márquez

Apenas dos días antes, el 4 de febrero, José Camar compartió, después de semanas de documentar la enfermedad de su mamá y de abrir una cuenta en GoFoundMe para ayudarse con los gastos, que su madre falleció.

“Mi mamá se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida, y al final, más. Guíame en mi camino mamita, algún día nos volveremos a encontrar chicle de mi vida, te amo”, escribió el joven.

La enfermedad de Lily, hermana de Edith Márquez

Lilia Márquez, hermana de la excantante de Timbiriche, padecía un agresivo cáncer que hizo metástasis. “Primero a los huesos, ahora en las meninges, en su cerebro y en la médula ósea”, mencionó Camar en un video que compartió hace unas semanas.

Por varios años, su mamá lucho contra la enfermedad, que primero se manifestó como cáncer de mama y por la que se sometió a una mastectomía. En 2019 entró en remisión, pero este regresó con más fuerza.

“Después de intentar muchas cosas, los doctores decidieron que ya era momento y nos mandaron a cuidados paliativos”, dijo José sobre la enfermedad de su mamá.