‘Estaba señalado como espía’: Abuelo de Alfredo Adame huyó de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial

El abuelo de Alfredo Adame se llamaba Max Von Knoop, y fue un importante general de la Segunda Guerra Mundial.

Las anécdotas del polémico Alfredo Adame, con su peculiar forma de narrar, son de esas que podemos escuchar una y otra vez. Por ejemplo, ¿sabías que su abuelo fue pieza importante en la Segunda Guerra Mundial?

En diversas entrevistas, el ganador de La Granja VIP contó algunos detalles sobre su ascendencia, sobre todo la materna, pues los Von Knoop eran de la ‘nobleza’ alemana en aquella época.

Su abuelo, Max Von Knoop, fue partícipe de la Primera Guerra Mundial destacado por ser el más joven. También tuvo participación en la Segunda, pero no le fue tan bien porque tuvo que huir de Alemania e incluso lo tacharon de espía en Estados Unidos.

¿Quién fue Max Von Knoop, abuelo de Alfredo Adame?

En una entrevista con el comediante Franco Escamilla, en 2023, Alfredo Adame reveló que su madre, de apellido Von Knoop, pertenecía a una familia muy importante de Alemania durante la época de la Primera Guerra Mundial gracias a los logros de su abuelo, Max.

“Mi abuelo era militar. A los 19 años fue el general más joven en la Primera Guerra Mundial; atrapó además a 300 enemigos, él y un escuadrón que traía. Le dieron la Cruz gamada”, aseguró el actor.

El abuelo del actor Alfredo Adame fue un importante general alemán. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Sin embargo, su participación no quedó ahí, pues hacia la Segunda Guerra Mundial ya era un reconocido general en las filas alemanas, que antes de que los conflictos se hicieran mayores, protegió a su familia.

“Al llegar la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo ya era general. Antes de que el conflicto escalara, mandó a mi abuela, a mi mamá y a sus hermanas a un internado de prestigio en San Antonio, Texas, llamado ‘Our Lady of the Lake’”, asegura en otra entrevista, ahora con Adrián Marcelo.

Antepasados de Alfredo Adame huyeron a México

Max formó parte de la Operación Valquiria, uno de los intentos más famosos de asesinato a Adolf Hitler, situación que lo obligó a huir de Alemania cuando esta falló.

“Cuando vino todo lo de la Operación Valquiria, empezaron a fusilar gente y todo el rollo, y mi abuelo se tuvo que pelar de Alemania y se vino a Nueva Rosita, Coahuila y Múzquiz, ahí compró un rancho, casi 14 mil hectáreas, ‘El Infante’ se llama todavía”, explicó en la conversación con Escamilla.

El conductor Alfredo Adame es descendiente de alemanes. (Foto: Cuartoscuro)

Abuelo de Alfredo Adame fue catalogado por el FBI como espía alemán

La historia de la familia Von Knoop no se alejó de la polémica, pues se descubrió tiempo después que el FBI catalogó a Max Von Knoop como un espía alemán en América, por lo que estaban ‘bien checaditos’.

Cuando el abuelo de Alfredo Adame, exesposo de Diana Golden, compró su rancho en Coahuila, se dedicó a criar ganado y venderlo en la frontera, lo que aparentemente le pareció sospechoso a los estadounidenses en aquel entonces.

“Haciendo una búsqueda del árbol genealógico y todo, resulta que para el FBI mi abuelo era espía alemán; mi abuelo criaba ganado en Nueva Rosita, Coahuila, y llevaba 3 mil cabezas de ganado a la frontera, ahí las vendía, vacas y toros, pensaban que era espía”, aseguró con Escamilla.

Mientras tanto, en su conversación con Adrián Marcelo mencionó que las creencias del FBI tenían sentido, hasta cierto punto.

“Estaba señalado en los archivos del FBI como un presunto espía alemán. Esto tiene sentido si consideramos que en esa época México era un punto estratégico para el Tercer Reich”, compartió.