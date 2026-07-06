I-Xport apuesta por la inteligencia artificial para fortalecer el cumplimiento de empresas IMMEX

El fortalecimiento de las estrategias de fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), apoyadas cada vez más en herramientas de inteligencia artificial, ha elevado los niveles de supervisión sobre las empresas que operan bajo el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). En este contexto, la empresa mexicana I-Xport presentó I-Xport IA, una nueva versión de su sistema de Anexo 24 que incorpora capacidades de inteligencia artificial para automatizar procesos, analizar información y optimizar el cumplimiento normativo.

De acuerdo con Lorena Beltrán, directora de I-Xport, la evolución tecnológica implementada por la autoridad fiscal obliga a las empresas a fortalecer sus propias capacidades operativas y de control para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de comercio exterior.

“La autoridad ha logrado incrementar significativamente su eficiencia tributaria mediante el uso de tecnología, por lo que las empresas necesitan equiparar esos esfuerzos para mantener operaciones correctas y alineadas con la normatividad vigente”, explicó.

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La tecnología redefine la fiscalización aduanera

Actualmente, el SAT emplea herramientas de inteligencia artificial para identificar inconsistencias en la información presentada por empresas de comercio exterior, combatir prácticas de evasión fiscal y contrabando, así como incrementar la recaudación. Entre sus capacidades se encuentran el análisis de discrepancias entre mercancías importadas y comercializadas, así como la verificación del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.

Los resultados de esta estrategia se reflejan en los ingresos públicos. Durante 2025, la recaudación por impuestos a las importaciones alcanzó los 173.6 mil millones de pesos, lo que representó un incremento anual de 21.4 por ciento. Asimismo, las multas derivadas de operaciones de comercio exterior aumentaron de 860 millones de pesos en 2019 a 2 mil 584 millones de pesos en 2025.

Ante este escenario, las empresas IMMEX enfrentan la necesidad de fortalecer sus procesos de control documental, administración de inventarios y cumplimiento de obligaciones relacionadas con programas de fomento y certificaciones, como IVA e IEPS.

Inteligencia artificial aplicada a la operación diaria

Como respuesta a estas necesidades, I-Xport IA incorpora funciones de inteligencia artificial que permiten consultar, analizar y conciliar información relacionada con pedimentos, facturas, saldos de mercancías, créditos de IVA correspondientes al Anexo 30 y bitácoras operativas, utilizando parámetros específicos como fechas, periodos o variables determinadas.

La plataforma también integra un sistema de reportería inteligente que facilita la estandarización y distribución de información hacia distintas áreas de la organización.

Entre los módulos que forman parte del ecosistema se encuentran el Expediente Electrónico, el Conciliador de Anexos 24 y 30, el Apartado C y la Manifestación de Valor Electrónica, con el objetivo de concentrar la operación en un solo entorno tecnológico y reducir la dependencia de múltiples sistemas.

Según Beltrán, el propósito del desarrollo es complementar los sistemas tradicionales de control de inventarios mediante inteligencia artificial aplicada directamente sobre las bases de datos empresariales, permitiendo agilizar procesos y liberar tiempo para actividades estratégicas de cumplimiento.

La directiva destacó además que los modelos de inteligencia artificial fueron desarrollados dentro de la infraestructura tecnológica propia de la empresa, con el propósito de garantizar la seguridad y confidencialidad de la información de los usuarios.

“No dependemos de terceros ni utilizamos intermediarios porque nunca entregaremos las bases de datos de nuestros clientes”, afirmó.

AXI, el asistente inteligente para comercio exterior

Como parte de esta evolución tecnológica, I-Xport IA incorpora AXI, un agente de inteligencia artificial diseñado para operar la plataforma mediante instrucciones en lenguaje natural.

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El asistente permite cargar información, consultar documentos, generar reportes y ejecutar tareas operativas sin necesidad de navegar entre múltiples pantallas. Además, analiza información proveniente de módulos como Anexo 30, Apartado C y Data Stage para generar alertas, notificaciones y acciones prioritarias dentro de un tablero unificado.

Para la compañía, este tipo de herramientas representa una oportunidad para fortalecer los controles internos y responder de manera más eficiente a las crecientes exigencias regulatorias.

“Hoy ya no es sostenible cumplir manualmente con decenas de obligaciones permanentes. La inteligencia artificial permite aportar mayor valor a las actividades diarias y enfocar los esfuerzos en el cumplimiento aduanero que exige la autoridad”, concluyó Beltrán.

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