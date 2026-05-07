Fuerzas Armadas decomisan 20 kilogramos de metanfetamina y 25 mil pastillas de fentanilo

Las Fuerzas Armadas aseguraron 20 kilos de metanfetamina y 25 mil pastillas de fentanilo, ocultos en compartimentos adaptados en las puertas de un vehículo en Chihuahua. Dos personas fueron detenidas.

“Con acciones coordinadas, el Gabinete de Seguridad continúa debilitando las capacidades logísticas y financieras de la delincuencia organizada para proteger a la población”, explicó la SSPC.

El decomiso ocurrió luego de trabajos de inteligencia e investigación gracias a los que los agentes interceptaron un vehículo sobre la Carretera Federal 45, tramo Chihuahua–Juárez, al que se le marcó el alto para efectuar una inspección de seguridad.

Durante la revisión, un binomio canino detectó las drogas en las puertas de la unidad, donde expusieron alteraciones en su estructura metálica que ocultaban compartimentos.

Dentro de ellos se localizaron “diversos paquetes envueltos en plástico que contenían aproximadamente 20 kilos de metanfetamina y un recipiente con 25 mil pastillas de fentanilo”.

Por lo anterior, el conductor y su acompañante fueron detenidos, se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En el operativo participó también la Agencia de Investigación Criminal de FGR.

El Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad en el país.

La acción ocurre luego del desmantelamiento de dos narcolaboratorios en Chihuahua con la supuesta participación de agentes de la CIA, el 19 de abril de 2026, que provocó tensiones diplomáticas con Estados Unidos y un conflicto entre el gobierno federal y la administración encabezada por Maru Campos.

Estrategia Nacional Antidrogas de EU presiona al gobierno federal

El 4 de mayo, la Casa Blanca presentó su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, en la que presiona a México para mostrar mayores resultados en el combate al narcotráfico y advirtió que la cooperación bilateral en materia de seguridad estará condicionada a avances concretos.

El documento detalla que Washington buscará fortalecer la coordinación con México mediante capacitación de funcionarios del sector judicial y de seguridad.

Estados Unidos insistió en que deben verse más detenciones, extradiciones y desmantelamiento de laboratorios clandestinos.