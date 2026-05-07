¿Quién es Alex ‘N’, ‘El Gringo Jomi’? Esto sabemos del presunto sicario del CJNG buscado por EU

'El Gringo Jomi' está acusado de delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Alex ‘N’, conocido como ‘El Gringo Jomi’, un presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido como parte de la ‘Operación Goya’ contra el crimen organizado en Colima.

‘El Gringo Jomi’ está en la lista de cinco generadores de violencia detenidos, que eran señalados como objetivos en la entidad.

Dichas detenciones se realizaron con ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina, Secretaría de Seguridad de Colima y las fiscalías de Colima y Michoacán.

¿Quién es ‘el Gringo Jomi’ y de qué delitos se les señala?

De acuerdo con el Gobierno de Colima, Alex ‘N’ es una persona de nacionalidad norteamericana vinculada con el crimen organizado.

Se le señala de delitos como tráfico de drogas y lavado de dinero, presuntamente como operador del CJNG.

Las autoridades mencionaron que ‘El Gringo Jomi’ operaba como sicario y distribuidor “para un cartel del vecino estado de Jalisco”, además de que cuenta con una orden de extradición en California para una cumplimentar su arresto.

Se desconoce cuál era su relevancia dentro del CJNG y los delitos por los que se le acusa en México.

‘Operación Goya’: ¿Qué otros criminales fueron detenidos en Colima?

Además de Alex ‘N’, ‘El Gringo Jomi’, otroa cuatro generadores de violencia fueron detenidos en la zona conurbada de Colima y en el Puerto de Manzanillo.

Esto sabemos de cada uno:

Lorenzo ‘N’, ‘El Chuky’ : Señalado como líder de un cártel y presuntamente por corrupción, homicidios, tráfico de drogas y corrupción en aduanas.

: Señalado como líder de un cártel y presuntamente por corrupción, homicidios, tráfico de drogas y corrupción en aduanas. Juan ‘N’ : Presunto responsable de delitos contra la salud y autos material del asesinato de un policía estatal.

: Presunto responsable de delitos contra la salud y autos material del asesinato de un policía estatal. Guillermo ‘N’ : Detenido con drogas y relacionado con el asesinato de otro policía.

: Detenido con drogas y relacionado con el asesinato de otro policía. Adrián ‘N’: Señalado por robo calificado a comercios en Colima.

Se desconoce si todos los detenidos formaban parte del CJNG, y se espera que la ‘Operación Goya’ continúe