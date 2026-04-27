Minera canadiense a la que le secuestraron a 10 trabajadores en Corcordia adjudica contratos por 260 mdd

En la imagen, personas protestan por el secuestro y asesinato de mineros en La Concordia.

Vizsla Silver, minera canadiense, anunció la adjudicación de contratos para su proyecto de plata y oro en Pánuco, el mismo donde el pasado 23 de enero fueron secuestrados 10 ingenieros que prestaban servicios a la compañía.

La firma designó a M3 Engineering & Technology para el contrato EPCM (Ingeniería, Adquisiciones y Gestión de la Construcción), así como a Mining Plus para el diseño y planeación de la mina en la Corcordia, Sinaloa.

“El contrato estimado en 170 millones de dólares se enfocará en el desarrollo de la planta de procesamiento y la infraestructura de superficie, componentes críticos para transitar hacia la fase de ejecución del proyecto”, detalló Vizsla Silver en una nota enviada a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

M3 Engineering cuenta con amplia experiencia en proyectos mineros en México, incluyendo operaciones como Peñasquito, Los Gatos, Camino Rojo, Mercedes y Terronera, lo que refuerza la viabilidad técnica del proyecto Pánuco.

¿Qué empresas invertirán en proyecto minero de Vizsla Silver en Sinaloa?

En el caso de Mining Plus, Vizsla Silver señaló que esa empresa asumirá el diseño de la mina con un alcance que incorpora inversiones cercanas a 90 millones de dólares durante la etapa de preproducción, incluyendo trabajos de desarrollo y preparación de mineral.

Con estas adjudicaciones, Vizsla Silver arranca la segunda etapa del proyecto, luego de que en 2025 se publicara el estudio de factibilidad y se consolidara el avance de ingeniería y planeación.

El proyecto, sin embargo, se desarrolla en una región bajo presión en materia de seguridad, ya que apenas hace unos meses fueron secuestrados 10 trabajadores mineros en la zona, de los cuales nueve ya fueron encontrados sin vida y aún continúa la búsqueda de una persona más.

“La compañía mantiene su cronograma. La adjudicación del contrato minero está prevista para el segundo trimestre de 2026, mientras continúa el proceso de obtención de permisos ambientales”, añadió la firma comandada por Michael Konnert.

Con estos movimientos, Vizsla Silver refuerza su apuesta por Pánuco como activo estratégico, toda vez que considera podría convertirse en uno de los desarrollos mineros para la extracción de oro y plata más importantes de México.