Las devoluciones de Amazón: ¿Cuáles son los productos con más incidencias?

Las categorías como moda, así como artículos electrónicos son las que concentran la mayor parte de incidencias de devoluciones.

Las categorías como moda, así como artículos electrónicos son las que concentran la mayor parte de incidencias de devoluciones y cambios dentro de la plataforma multinacional de comercio electrónico, Amazon, principalmente por el ajuste de talla o estilo, la calidad diferente a la esperada y productos con alguna falla.

En el caso de los artículos relacionados con la moda como ropa, zapatos y accesorios, el principal desafío para la compañía es que los clientes no pueden probarse los productos antes de comprarlos.

¿Qué tan confiables son los productos de Amazon?

Sin embargo, para reducir dicha fricción, Amazon ha desarrollado herramientas como guías de tallas detalladas, comentarios sobre el ajuste real de las prendas y tecnologías de visualización que ayudan a elegir correctamente desde la primera compra.

En el caso de electrónicos como teléfonos, audífonos, computadoras y bocinas, las devoluciones suelen estar asociadas a expectativas sobre el desempeño o características del producto.

Para ello, la firma ofrece descripciones técnicas, secciones de preguntas y respuestas, y reseñas verificadas que brindan mayor claridad y confianza en la compra.

¿Cómo realizar devoluciones en Amazon?

Puedes devolver muchos productos vendidos en Amazon. Cuando devuelves un producto, puedes ver diferentes opciones de devolución dependiendo del vendedor, del producto o del motivo de la devolución.

Para devolver un pedido de regalo, ve a la página de Ayuda Devuelve un regalo.

Para devolver un producto elegible que pediste: