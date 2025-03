Alito ‘truena’ contra Noroña

Alejandro Moreno, senador y líder nacional del PRI, se pronunció por que Gerardo Fernández Noroña se vaya al psiquiátrico, luego de que éste manifestó que el campechano debe ir a la cárcel en 2027, cuando haya terminado ya de extinguir al tricolor. “Denigra al Senado, nos llena de vergüenza cuando en otros lugares del mundo nos señalan que si ese es el presidente del Senado mexicano. Noroña debería estar en el manicomio, necesita un psiquiatra, un psicólogo”, comentó en conferencia. Y ya encarrerado, lo llamó “porrista, payaso, ridículo, vil bufón, lacayo y patán”. Eso sí, aseguró que “me tiene sin ninguna preocupación lo que diga Fernández Noroña”. Ah, bueeeno, menos mal, qué tal que sí le preocupara…

Balazo en el pie

Vaya pedrada que se autolanzó Clemente Castañeda, líder de Movimiento Ciudadano en el Senado, pues consideró que “el pueblo de México está hasta la madre” de vínculos de políticos con el crimen organizado, en alusión a los señalamientos que hay contra morenistas. Sin embargo, la expresión se da a días de que en Puebla se detuvo a tres alcaldes, emanados del movimiento naranja... precisamente por delincuencia organizada.

Mesa de novedades

Pronto habrá un nuevo volumen en la mesa de novedades de las librerías. Resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum realiza las últimas revisiones de su libro, Diario de una transición histórica. La propia mandataria compartió ayer que terminó el prólogo de la obra, por lo cual espera que en unos meses ya pueda ofrecerlo a los lectores.

‘Luto nacional’

La indignación nacional por el caso del rancho de Teuchitlán, Jalisco, donde se halló un crematorio clandestino y, según testimonios, funcionaba como un campo de adiestramiento y tortura, crece. El colectivo Luz de Esperanza emitió una convocatoria para que el 15 de marzo los ciudadanos se congreguen en plazas públicas y protesten con 400 velas y 400 pares de zapatos, como los encontrados en esa finca de Jalisco, a manera de memorial. “Luto nacional. Memoria y resistencia. Nunca más Teuchitlán”, se lee en la convocatoria.

Inédito, acuerdo exprés con transportistas

Hasta los propios diputados celebraron los “acuerdos exprés” alcanzados con transportistas, para consensuar reformas contra la inseguridad en el transporte de carga y de pasajeros. Con apenas unas semanas de reuniones, en la Comisión de Comunicaciones y Transportes ya tienen listo un dictamen, dicen, para reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la adición del Artículo 46 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. “Se dará seguridad de inmediato a los transportistas”, sostuvo el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar. A ver si es cierto.

Teuchitlán y las cifras de la ‘4T’

En el lastimoso caso de los campos de adiestramiento y tortura, como el de Teuchitlán, Jalisco, ya no se podrá echar la culpa al pasado. Las cifras son reveladores, en la administración de López Obrador se localizaron alrededor de 3 mil fosas clandestinas, y de 2018 a la fecha se reportan unas 60 mil personas desaparecidas, 50 por ciento del total de casos desde 1952. Alarmante, más allá del reparto de culpas.

Pierde derecho de picaporte

Aunque primero le besó la mano y tuvo que ceder a su petición de aplazar la prohibición de la reforma contra el nepotismo, ahora la presidenta ya no le toma ni la llamada al senador Manuel Velasco, coordinador del Verde, luego del desaire que coprotagonizó con morenistas hacia la mandataria. Ayer, el chiapaneco refirió, en dos ocasiones, que la disculpa la tuvo que dejar a través de su secretaria particular, y mediante ella “recibí respuestas”. Insistió en que el bochornoso momento no fue intencional, ni porque pesara más la presencia de Andy López Beltrán, de quien –resaltó– “incluso estaba en la orilla de la foto”.