Anaya critica iniciativas de Sheinbaum por caso Teuchitlán: ‘Hay cosas que ya están en la ley’

Ricardo Anaya criticó el paquete de iniciativas enviadas por Claudia Sheinbaum en materia de desaparición de personas pues, destacó, varias de esas medidas ya están en la ley.

“Que este paquete de iniciativas no sea un refrito de cosas que ya están en la legislación, número uno; y, número dos, que no perdamos de vista que lo que tenemos en México es un problema de aplicación de la ley. No porque creemos tres o cuatro nuevas leyes se va a arreglar el problema. Las leyes ahí están, los delitos existen en el Código Penal”, declaró en entrevista con medios este martes 18 de marzo.

Ricardo Anaya también se ‘tomó a pecho’ las palabras de la presidenta Sheinbaum, quien acusó a la oposición de utilizar el caso del campo en Teuchitlán, Jalisco, para ‘golpear’ a su Gobierno.

“Vamos a hablar de la campaña de la oposición en contra de nuestro movimiento que, como buenos carroñeros, bastante hipócritas, se suben a estas, construyen estas campañas, compran bots“, dijo en su ‘mañanera’ del lunes 17 de marzo.

“Carroñero es no reconocer la magnitud del problema; carroñero es no recibir a las madres buscadoras; carroñero es no ponerse del lado de las víctimas; carroñero es minimizar lo que está sucediendo; carroñero es no convocar a la unidad nacional para resolver el problema y dedicarse a insultar a los opositores”, agregó sobre el rancho Izaguirre.

El excandidato presidencial dijo que el registro de personas desaparecidas data desde hace más de 70 años, y el número de desaparecidos del sexenio pasado, y lo que va en el actual gobierno, ya supera el acumulado de esos daños previos.

“En lugar de reconocer que están en el Gobierno, que en un sexenio y un año han acumulado más desaparecidos de los que se habían acumulado en más de 60 años, en lugar de reconocer que el problema está fuera de control, en lugar de plantear soluciones, se dedican a ‘lavarse las manos’ como Poncio Pilatos, a echarle la culpa a los demás”, agregó.

Anaya y Noroña intercambian críticas por campo en Teuchitlán

El expresidente del PAN también fue cuestionado sobre las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, quien cuestionó si los más de 200 zapatos hallados en el rancho de Teuchitlán pertenecen a personas reales.

“Su responsabilidad es presentar la pluralidad del Senado de la República, no a su partido político y mucho menos sus posiciones personales. Quien se sienta en la silla de la Presidencia, quien habla enfrente de ese escudo cuando da una rueda de prensa como presidente del Senado de la República, tiene que entender que está representando a una institución", argumentó.

Fernández Noroña no se quedó callado y ‘aplaudió’ a Ricardo Anaya... por representar la hipocresía del PAN.

“Me da mucho gusto que el senador Anaya sea tan crítico consigo mismo, porque no recuerdo que haya dicho nada cuando (Genaro) García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad del Gobierno del usurpador de (Felipe) Calderón, no recuerdo que haya dicho nada de las decenas de personas asesinadas en retenes militares cuando el usurpador decía que eran daños colaterales“, contestó.

Noroña reprochó a Anaya que “no haya dicho nada” de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o del “baño de sangre” de los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Qué bueno que plantee por primera vez en su vida ponerse del lado de las víctimas, aunque lo haga de manera hipócrita porque nunca le han importando las víctimas, ni el pueblo", recriminó.