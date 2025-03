‘Es un pende...’: ‘Alito’ vuelve a insultar a Noroña y este lo llama sepulturero del PRI

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, finiquitó la polémica con el senador Alejandro Moreno Cárdenas, quien ahora lo llamó “gran pendejo”, sin embargo, abrió una nueva, aunque más humorística, con el panista Marko Cortés.

Previo a la sesión de este miércoles, el priista Moreno Cárdenas arreció contra el morenista, a quien ayer mandó al psiquiátrico.

“Tiene cero credibilidad, no se imaginan cuántos compañeros de él me mandaron mensajes y me hablaron, cuántos de Morena me dijeron qué bueno que lo dices tú, porque nosotros luego no lo podemos decir, nos avergüenza”, afirmó el priista.

Lo anterior, luego de que en conferencia del martes también lo tildó de “porrista, payaso, ridículo, vil bufón, lacayo y patán”.

Se ‘calientan los ánimos’ entre ‘Alito’ y Noroña en el Senado

Hoy subió el volumen a los adjetivos: “Qué tristeza ver que el Senado de la República está representado por ese personaje, un patán, un barbaján, como diríamos los mexicanos, un gran pendejo”.

“Cada vez que lo haga le voy a decir: Noroña es un pendejo, o sea, no tiene ni conocimiento, es una aberración, es un ridículo para el Senado de la República. Y lo digo en ese lenguaje duro, soez, claro y contundente, porque así nos entendemos, el pueblo de México sabe lo que queremos decir”.

En réplica, el presidente del Senado afirmó que él no ha hecho ninguna “injuria” ni amenaza contra el también líder del PRI, pues es “público que su matrimonio no se justifica con los ingresos que ha tenido como gobernador y represente popular”.

“Como veo las cosas, más temprano que tarde, acabará en la cárcel” por presunto enriquecimiento ilícito, de lo que le ha acusado la Fiscalía de Campeche, insistió.

Consideró que la dimensión de su casa en ese estado, del cual fue gobernador, y los coches de carrera que posee son elementos suficientes para investigar su patrimonio, los cuales podría tomar la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados para aprobar su desafuero, como lo solicitó en años pasados la fiscalía.

Noroña llama señala a ‘Alito’ por debilitamiento del PRI

Dado que lo ha llamado “sepulturero del PRI” enlistó las pérdidas que ha generado en el tricolor en los últimos seis años.

Recordó que recibió el partido con 15 gobiernos estatales y ahora tiene dos; de 13 senadores pasó a 14, pero perdió uno por ser intolerante con Manlio Fabio Beltrones, de 45 diputados pasó a 35.

“Entonces el desfonde del PRI bajo su dirección, y cualquier otro partido con una vida democrática, una dirigencia así sería removida, es falta para sus propios intereses”.

Se lo tradujo en votos, pues de 9 millones 289 mil 853 obtenidos en la elección de 2018 pasó a 5 millones 411 mil 046 votos en 2024.

También en militantes, pues de sumar 6 millones 764 mil 615 bajó a un millón 411 mil 889.

“Yo no estoy especulando nada… Él no da argumentos, yo le digo esos son los datos. El asunto queda cerrado para mí”.

Se le cuestionó por el calificativo que agregó.

“Es un lenguaje que a mí no me espanta, yo vengo de una colonia popular, pero es el dirigente del PRI, retrata lo que representa al PRI, el partido que gobernó por décadas terminó en una caricatura.

“Dónde está la falta de respeto, la majadería. Que el señor Moreno Cárdenas se ahogue o desahogue… Este senador tiene un patrimonio que es un insulto al pueblo de Campeche, de eso estamos hablando, no de quién dice la mayor injuria sino somos jovencitos en una colonia popular y a ver quién escupe primero, estamos hablando de elementos duros, claros”.

No descartó que este jueves el campechano suba el tono, pero para él es un asunto “finiquitado”.

Abre debate con Marko Cortés por calcetines

Durante este miércoles, Fernández Noroña llegó a una conferencia de prensa presumiendo los calcetines del Tío Sam que portaba.

“Traigo los calcetines que le iba a regalar a Marko Cortés, pero me quedo aquí el Tío Sam. Ya no se los regalé, dije no, son… No se merece ni eso, entonces me los quedé”.

El senador compartió las imágenes de sus calcetines, propiciando la respuesta del panista.

“No gracias, yo no uso calcetines con figuras ridículas como usted comprenderá, por cierto, debería darle una limpiada a sus zapatos alemanes”, escribió en X, ante la mugre evidente del calzado.