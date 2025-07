Noroña critica a EU por acuerdo con Ovidio Guzmán: ‘Si nosotros lo hubiéramos hecho, sería un escándalo’

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, criticó al gobierno de Estados Unidos por la posibilidad de reducir la condena a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras llegar a un acuerdo de culpabilidad con el narcotraficante mexicano.

Noroña también aprovechó su intervención para defender al expresidente Andrés Manuel López Obrador tras recordar la ocasión que lo dejó libre y después lo detuvo para extraditarlo a Estados Unidos.

"Decían que soltó López Obrador a Ovidio Guzmán. Lo soltó en una situación dramática, donde podía haber un daño fuerte a la población civil de Culiacán. Y luego lo detuvo, y luego lo extraditó. Y es el gobierno de Estados Unidos el que lo quiere reducir, la condena“, expresó.

Por esta razón, recalcó que Morena no tiene nexos con el crimen organizado: “Ya no se la creen ustedes, hombre. Nosotros no tenemos ningún vínculo con el crimen organizado, lo hemos combatido todo el tiempo”.

Además, Noroña señaló el doble rasero con el que se juzgan las decisiones de México frente a las del país vecino. “Si nosotros hubiéramos hecho eso, sería un escándalo. Si lo hace el gobierno de Estados Unidos, entonces son acuerdos con testigos protegidos. ¡Mira qué cosas! O sea, cómo el doble rasero existe. Yo no discuto las políticas“, finalizó.

Ovidio Guzmán logra acuerdo de culpabilidad con EU

Ovidio Guzmán, exlíder de Los Chapitos, se declaró culpable en una corte estadounidense de varios delitos relacionados con el narcotráfico, incluyendo la distribución de drogas y lavado de dinero.

Como parte de su declaración, trascendió que podría recibir una reducción significativa de su condena a cambio de cooperar con las autoridades, posiblemente como testigo protegido.

Este acuerdo ha generado reacciones encontradas, tanto en Estados Unidos como en México, particularmente por el contraste con la narrativa impulsada cuando el gobierno mexicano decidió liberarlo momentáneamente en 2019 para evitar una masacre en Culiacán.

¿Qué cargos le retiraron a Ovidio Guzmán?

Como uno de los líderes de Los Chapitos, Ovidio Guzmán encabezaba buena parte de las operaciones de la facción del Cártel de Sinaloa.

Por ello, las autoridades estadounidenses lo acusan de cinco cargos:

Conspiración para distribuir sustancias controladas.

Lavado de dinero.

Posesión de drogas con intención de distribuirlas.

Participación en una empresa criminal de manera continua.

Posesión de armas de fuego.

Ovidio Guzmán fue detenido el 5 de enero de 2023 en Sinaloa, y el 15 de septiembre de ese mismo año fue extraditado a Estados Unidos.