¿Por qué acusan a Fernández Noroña de violencia política de género?

Claudia Sheinbaum, candidata morenista a la presidencia, sumó a Gerardo Fernández Noroña a su equipo rumbo a las elecciones de 2024.

Tras haber quedado en tercer lugar en la encuesta de Morena, el diputado con licencia del Partido del Trabajo había dicho en días previos que estaba dispuesto a colaborar con Sheinbaum en las actividades que ella lo dispusiera.

Al salir de una reunión con los diputados federales de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, Claudia Sheinbaum indicó que Fernández Noroña ayudará a coordinar diversas vocerías.

“Él me va a ayudar en la Vocería, creo... y a coordinar a otras voceras y voceros de la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación”, dijo la exjefa de Gobierno capitalina, quien minutos después hizo el anuncio oficial en sus redes sociales, en el que añadió que el petista también será enlace con organizaciones civiles y sociales.

‘Negrito en el arroz’: Acusaron a Noroña por violencia política de género

En enero del 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña debía ofrecer una disculpa pública por haber cometido violencia política de género contra la diputada panista Adriana Dávila.

En octubre de 2019, Fernández Noroña realizó manifestaciones en el Congreso de Tlaxcala que, a juicio de la diputada Adriana Dávila constituyeron “violencia política en razón de género en su contra”.

El diputado petista aseguró en aquella ocasión: “Me dicen que hay una diputada que fue senadora que fue vinculada a este tema (trata de personas) y que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, dijo.

“A mí me parecería una ligereza que no reconocer que cometí un error al hacer ese planteamiento político... Yo quiero decir con toda honestidad, lealtad y franqueza que no tengo ningún elemento de que la diputada Dávila esté vinculada con los grupos criminales de la trata de personas... debo reconocer que cometí un error”, dijo posteriormente en conferencia.

Posteriormente, la legisladora promovió el 10 de octubre de 2019 un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y en noviembre del año pasado, el INE determinó el procedimiento sancionador.