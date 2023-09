Las condiciones de Marcelo Ebrard para no dejar Morena; estas son sus exigencias

Luego de que este lunes Marcelo Ebrard impugnara el proceso interno para seleccionar al candidato presidencial de Morena a las elecciones de 2024, el excanciller lanzó un ultimátum al partido y condicionó su permanencia al acusar irregularidades y operaciones a favor de Claudia Sheinbaum.

En rueda de prensa, Ebrard Casaubón advirtió que si Morena no atiende las incidencias que denunció formalmente durante la encuesta interna, como el uso de programas sociales para beneficiar a una aspirante o la intervención de autoridades en activo, entonces no tendrá opción más que separarse de la Cuarta Transformación al ver perdidos los ideales del movimiento.

“Si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso se quedan igual, yo ya no tendría interés en estar en Morena, ¿por qué razón? Porque si se le da carta de naturalización al uso de programas sociales, a que intervengan gobernadores, alcaldes, que vayan a los eventos, ¿por qué debería seguir yo allí?, cuestionó el exfuncionario en su mensaje a medios.

Las condiciones de Marcelo Ebrard para quedarse en Morena

A través de un escrito de 40 páginas dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el excanciller demandó la anulación del proceso que dio como ganadora a Claudia Sheinbaum y la nombró la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

En el documento presentado, el equipo de Ebrard enlistó el acarreo de votantes, condicionamiento de programas sociales, publicidad a favor de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, así como parcialidad en el levantamiento de las encuestas y hasta casos de violencia.

“Las conductas enlistadas incurren en actos totalmente sancionables de acuerdo con lo estipulado en el artículo 53, fracciones a, b, c, f y h de los estatutos vigentes de Morena. Además, encajan en las causales de nulidad contempladas en el artículo 50 del Reglamento de Morena, se puede leer en el informe del exsecretario de Relaciones Exteriores.

Además de exigir la nulidad de los resultados y la reposición del proceso, Ebrard también pidió al partido realizar las investigaciones correspondientes para que aquellas personas que infringieron los estatutos de Morena se les retire su registro.

“No es un arrebato, es una convicción. Esperamos la respuesta de Morena; tiene que darla estos días. Si para su propio punto de vista todas lo que hemos presentado, no ocurrieron, no pasó nada, pues entonces sí la decisión de su servidor sería no seguir participando, porque no apoyo esas conductas”.

Sobre su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el todavía morenista dijo que no se trataba de afectar políticamente al mandatario federal; no obstante, advirtió que la respuesta que tenga Morena sobre dicha impugnación sí modificará su curso de acción como aspirante, pues ya no tendría interés de permanecer en el partido.

Ebrard convoca a nuevo movimiento

Marcelo Ebrard también adelantó este lunes que a partir del 18 de septiembre iniciará un nuevo recorrido por el país, pero ahora bajo la bandera de un Movimiento Progresista con el que defenderá su postura, el cual, detalló, ya cuenta con el apoyo de medio millón de simpatizantes.

Destacó que gran parte de este movimiento político nacional cuenta con el respaldo de compañeros de Morena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), además de 760 personas representativas de diversos estados, así como una red digital con medio millón de usuarios conectados. Indicó que su recorrido con seguidores concluirá el próximo 2 de octubre.