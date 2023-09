¿La ‘Marcelo’s Version’ de Morena? Estas son las fechas a seguir de la gira de Ebrard

Marcelo Ebrard anunció este 11 de septiembre la conformación de su propio Movimiento Político Nacional con el que buscará recorrer México.

Sin embargo, insistió en que los miembros de su movimiento seguirán en los partidos de la Cuarta Transformación, es decir, en Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde.

“A partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional. Seguimos siendo parte, compañeros y espero el de la voz, de Morena; siguen siendo varios compañeros del Verde, siguen siendo varios compañeros del PT, pero tenemos una causa que defender”, sentenció en conferencia de prensa.

Ebrard añadió que como parte de este movimiento, viajará de nuevo al interior de la República para comunicar a las y los ciudadanos que lo apoyaron cuáles fueron las inconsistencias que se encontraron a lo largo del proceso así como los siguientes pasos a seguir.

“Quienes están dispuestos a continuar este proceso me lo harán saber (...) Explicarles lo que estoy comentando ahora, informarles, y finalmente concluir (la gira) a mediados de octubre”, explicó.

Ebrard agregó que, de acuerdo con el calendario electoral 2023-2024, las precampañas a la Presidencia pueden arrancar formalmente a partir del próximo 4 de noviembre.

‘No se valen estas conductas ni estas prácticas’

El exaspirante a la candidatura presidencial de Morena reiteró su llamado a la dirigencia del partido para que reponga el proceso, y amenazó con dejar el movimiento.

Exigió que se atienda la queja que presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en la que incluyó pruebas de cómo se utilizaron recursos públicos y la participación de servidores públicos a favor de la candidatura de Claudia Sheinbaum.

“Esperamos la respuesta de Morena, de su dirigencia de sus órganos internos. Si para su propio punto de vista, todo lo que les acabo de escribir, lo que hemos presentado las inconformidades que están más desde testimoniadas, no ocurrieron, no pasó nada, pues entonces sí ya la decisión de su servidor sería no seguir participando por qué no valen esas esas conductas, ni esas prácticas”, aseveró.

Ebrard descartó que este sea “un berrinche” por haber perdido contra Sheinbaum, sino que resaltó que él ha venido reclamando estos actos desde que inició el proceso.

“Presentamos la impugnación, en nuestro partido con todos los elementos de convicción, testimonios, pruebas, de que lo que estoy diciendo es verdad, nunca he mentido, no tengo porque hacerlo, no es un arrebato es una convicción”, expuso.