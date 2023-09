Ebrard da ultimátum a Morena: Resuelven impugnación a la encuesta o se va del partido

¿'Ultimátum’ de Marcelo Ebrard? El excanciller dijo este lunes que su futuro dentro de Morena dependerá de la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia ante quien presentó la impugnación del resultado de la encuesta del partido.

“El de la voz considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron en el proceso se quedan igual, pues yo ya no tendría interés de estar en Morena”, dijo en conferencia de prensa.

El exfuncionario federal llamó a la dirigencia del partido, encabezada por Mario Delgado, a analizar las quejas presentadas pues se corre el riesgo de que Morena dé “carta de naturalización” a utilizar estrategia corruptas como el empleo de programas sociales o la intervención de gobernadores y alcaldes a favor de algún aspirante.

“Va a depender la respuesta que tengamos de Morena el curso de acción que vamos a seguir”, remarcó.

Ebrard desconoció los resultados de la encuesta de Morena que dieron como ganadora a Claudia Sheinbaum, quien recibió ya la constancia que la acredita como coordinadora nacional de los comités de defensa de la Transformación.

El excanciller exigió desde el pasado 6 de septiembre la reposición del ejercicio al argumentar que las irregularidades encontradas por su equipo habían comprometido la integridad del resultado.

“Las incidencias que hemos visto durante toda la tarde, noche y madrugada de este miércoles nos obligan a decir esto o callar. Tomamos esta decisión, hay que hablar porque esto no está bien”, agregó.

En la conferencia de este 11 de septiembre, Ebrard comentó que entre las irregularidades encontradas está el que se hizo proselitismo a favor de Sheinbaum desde la Comisión de Encuestas de Morena y el uso de recursos de la Secretaría del Bienestar para la ex jefa de Gobierno.

Ebrard ya no se ve en Morena

Ese mismo día, en entrevista con Azucena Uresti, el ex jefe de Gobierno dejó ver que su rompimiento con el partido había alcanzado un punto de no retorno.

“Entiendo que esa fue su posición… nosotros ya no estuvimos en el conteo... En términos del partido, en este proceso a nosotros nos sacaron, nos dejó fuera la policía”, comentó.

Un día después, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, adelantó que decidiría su futuro político tras reunirse con sus seguidores este 11 de septiembre pues, subrayó, su intención es estar sí o sí en la boleta de la elección presidencial de 2024.

“Sí porque tengo que ser leal con la gente que me apoya, caso contrario te diría hoy pues voy, me siento y les digo que tengo un cargo o varios cargos y me quedo callado”, agregó.