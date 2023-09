Ebrard ‘no ve espacio’ en Morena… pero promete estar en la boleta de 2024: ¿Qué caminos tiene?

Marcelo Ebrard aseguró que sí estará en la boleta de 2024, aunque ya no milite en Morena. (Edgar Negrete Lira)

Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores, aseguró este jueves 7 de septiembre que sí estará en la boleta de 2024, aunque ya no milite en Morena.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el excanciller mexicano explicó que, con el nombramiento de Claudia Sheinbaum al frente de la 4T, le queda claro que ya no tiene espacio en dicho partido.

“El lunes tenemos asamblea en nuestro movimiento y decidiremos, lo que sí me queda claro es que ya en Morena no tenemos espacio”, sostuvo.

Además, recordó que sus integrantes detectaron varias irregularidades en el proceso de la encuesta de Morena, pero fueron ignorados: “Dijimos que ese tipo de prácticas desaparecerían, el fin no justifica los medios, tiene un límite… y lo ignoraron por completo”.

Incluso, Ebrard reconoció que no ganó la encuesta de Morena; sin embargo, acusó que hubo una operación para que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México ganara la encuesta:

“Yo no estoy argumentando que le gané a Claudia en Morena (…) Aunque yo ganara tendríamos que ver qué hacer con esas prácticas, es suficientemente preocupante esta operación como para repetir el proceso.

“No soy una persona ni de impulsos, ni soy una persona que no pueda admitir cuando otro gana, no soy así, pero me parece que, los testimonios que tenemos, dan cuenta en que sí hubo una operación en favor de Claudia”, señaló.

Por esta razón, adelantó que hoy platicará con su equipo cuál será el rumbo que tome: “Hoy tenemos la reunión para ver las opciones que tenemos frente a nosotros, no nos habíamos planteado este escenario”.

‘Sí estaré en la boleta de 2024′, asegura Ebrard

A pesar de que en Morena le ‘cerraron las puertas’ para ser candidato presidencial, Marcelo Ebrard aseguró que su nombre aparecerá en la boleta de 2024, ya que debe ser fiel a la gente que lo apoya.

“Sí porque tengo que ser leal con la gente que me apoya, caso contrario te diría hoy pues voy, me siento y les digo que tengo un cargo o varios cargos y me quedo callado”, agregó.

Ante esto, Ciro Gómez Leyva le recalcó que para ser candidato independiente tiene menos de 24 horas para decidirlo y si busca unirse a un partido, el único disponible es Movimiento Ciudadano, por lo que tendría que negociar con Dante Delgado.

Por último, sobre los comentarios que lanzó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el proceso interno de Morena, el exfuncionario dijo respetar su punto de vista, porque “debe ser el reporte de su partido”.