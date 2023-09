Encuesta de Morena: ‘Aunque yo gane, que se reponga el proceso’, exige Ebrard

Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, exigió este miércoles repetir la encuesta del partido, esto ante las incidencias detectadas por su equipo.

“Si no se repone el procedimiento, si no se hace bien la encuesta, no estamos cumpliendo los objetivos que hemos planteado, así me favorezcan”, dijo en conferencia de prensa.

El canciller afirmó que según el conteo hecho por su equipo de trabajo, él va “muy bien” respecto a las preferencias para ser la ‘corcholata’ del partido rumbo a 2024.

“Las incidencias que hemos visto durante toda la tarde, noche y madrugada de este miércoles nos obligan a decir esto o callar. Tomamos esta decisión, hay que hablar porque esto no está bien”, agregó.

El mensaje de Ebrard fue recibido con la porra “¡No estás solo! ¡No estás solo!”.

¿Qué incidencias encontró el equipo de Ebrard en la encuesta de Morena?

‘Malú' Micher, senadora representante del excanciller, aseguró que hasta el conteo más reciente, se han anulado o eliminado 14.4 por ciento de las urnas de la encuesta de Morena.

La legisladora comentó que la encuesta ‘madre’ de Morena incluye el registro de 236 urnas.

“Es un porcentaje muy alto. No solo este es un dato importante, en las demás muestras de las empresas (que hacen las encuestas ‘espejo’), hay un índice de anulación de las urnas que resulta preocupante”, comentó a medios.

Micher explicó las razones por las que una urna con boletas podía ser anulada:

Los representantes de los aspirantes son funcionarios públicos .

. Si el paquete pertenece a un levantamiento que fue realizado sin la presencia de ningún representante de los aspirantes.

Si el levantamiento se inició en un punto de encuentro distinto al que se había citado por la casa encuestadora y, por ende, no llegó ningún representante.

al que se había citado por la casa encuestadora y, por ende, no llegó ningún representante. En el caso del levantamiento en el que llegó solo el encuestador y el representante era del aspirante que propuso a la casa encuestadora.

Si llegan ‘paquetes hermanos’ de personas ligadas a algún aspirante.

Si las actas o boletas no tienen la firma de los representantes.

Si hubo propaganda de algún aspirante en la sección previo al levantamiento.

Micher remarcó que esta última incidencia es de las más graves ya que implica que las secciones a ser encuestadas fueron filtradas a alguna de las ‘corcholatas’.

Denunció que fue golpeada por policías cuando trató de acreditar a representantes de Ebrard quienes iban a supervisar la revisión de las urnas.

De acuerdo con la senadora, los uniformados no la dejaron entregar un conjunto de gafetes.

“Lamentablemente tuvimos que pedir que movieran la valla. (Nosotros) la movimos y se vienen los policías ¡Vengo toda golpeada! (...) Salieron saber cuánto policía, con dos puertas de vidrio peligrosísimas”, contó.

Ebrard dejará ‘plantadas’ a ‘corcholatas’ en el WTC

El excanciller adelantó que no asistirá a la reunión en el World Trade Center de la Ciudad de México, a la que se convocó a los seis aspirantes a la coordinación de Morena.

“Nada más decir que esa fue la respuesta para nosotros, entonces claro que no vamos a ir hoy en la tarde al evento (en el WTC), no vaya a ser que nos manden policías, que nos vayan a detener por decir lo que pensamos”, remarcó.

Inmediatamente, sus simpatizantes explotaron gritando “presidente, presidente”, “fraude, fraude” y “voto por voto, casilla por casilla”.