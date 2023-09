‘En lo oscurito’, Morena cuenta boletas de la encuesta para elegir ‘corcholata’

Los representantes de las corcholatas de Morena no están presentes en el conteo de las boletas de los ciudadanos encuestados que expresaron su preferencia por alguna de ellas, aclaró el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Explicó que los representantes de los aspirantes presidenciales sólo verifican los sellos y las firmas de seguridad que contiene el reverso de cada una de las boletas, pero no pueden ver el lado que contiene a qué aspirante marcó el encuestado.

Precisó que en el conteo sólo están los representantes de las empresas encuestadoras y un representante del Consejo Nacional de Morena, y después sostendrán una reunión privada con los aspirantes presidenciales para darles a conocer los resultados, antes de anunciarlos a los medios de comunicación, este miércoles a las 5 de la tarde.

En entrevista, al iniciar el traslado de los paquetes de las bóvedas de las empresas de resguardo de valores al edificio del World Trade Center donde se inició el conteo ayer, Delgado Carrillo explicó que esta medida es para evitar que se filtre información, que se den resultados parciales y los aspirantes comiencen a dar tendencias, que, al final, no correspondan con los resultados.

“Los representantes de los aspirantes pueden ver la boleta, pero por atrás nada más, donde está el folio y donde están las firmas. No pueden ver la intención que viene contenida en cada boleta”, detalló.

Comentó que, una vez que los representantes revisen las boletas, “se van a depositar en una urna y esas se las tenemos que dar a la empresa encuestadora que, con la presencia de un escrutador del Consejo Nacional y una grabación, se empezará a hacer la captura. Cada uno, voto por voto, va a ser videograbado”.

“No habrá ningún representante, porque si no sabrían el resultado antes y no pueden conocerlo. Todo el proceso de revisión, auditoría y demás están a cargo de los representantes de los aspirantes, boleta por boleta, pero ya en la captura de la intención del voto, eso es responsabilidad de la empresa”, indicó.

Sobre las incidencias durante el levantamiento de las encuestas, admitió que, “hay que decirlo tal cual, no quedan satisfechos los representantes de los aspirantes”, por lo que “tenemos una mesa permanente de incidencias donde se están revisando todos estos señalamientos e iremos a una revisión más profunda”.

“Hay señalamientos de que se levantaron encuestas sin que hubiera representación de nadie y eso va a ser evidente a la hora de revisar el acta y de revisar las boletas. Y si no viene firmada por ningún representante, pues es normal que no tengan garantías de la certeza de cómo se levantó ese cuestionario y tendremos unas reglas para determinar si es válida o no cada una de las urnas que se van a abrir”, explicó.

Por eso, Delgado dio ayer una profusa difusión al operativo de seguridad y medidas que rodearon el proceso de traslado, revisión y conteo de boletas, con el apoyo del servicio contratado a empresas de resguardo de valores.

No obstante, integrantes del equipo de Marcelo Ebrard no compartieron la decisión de hacer el conteo “lejos de los representantes de los aspirantes. No fue lo mejor”, comentó el diputado federal Carol Altamirano, coordinador en Tlaxcala.

La diputada Salma Luévano sostuvo que “es todo un cochinero”, pues, “si en el proceso de las encuestas hubo diversas irregularidades”, esta decisión “genera mayores suspicacias, se eleva la desconfianza y se empaña más todo”.

Delgado reiteró que será el 10 de septiembre cuando se entregará la constancia a quien gane la encuesta.