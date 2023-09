¿Marcelo Ebrard se va a MC? Esto dice la Encuesta EF sobre la posibilidad

'Yo no me voy a ir a ningún lado': Ebrard.

Marcelo Ebrard ha dejado claro que no renunciará a Morena para unirse a Movimiento Ciudadano; sin embargo, 42 por ciento de los mexicanos no descarta esa posibilidad, según una encuesta realizada por El Financiero.

“A los que les urge que me vaya de Morena son los que saben que les vamos a ganar”, dijo el excanciller hace un par de semanas tras señalamientos que lo ubican fuera del partido guinda tras las denuncias que ha realizado sobre las fallas en el proceso de levantamiento de encuestas de Morena.

“Yo no me voy a ir a ningún lado. No sé quién se quiere ir a otro lado. Yo no me voy de Morena porque voy a ganar la encuesta”, sentenció.

Estas declaraciones han permeado en la opinión de los ciudadanos, ya que la percepción de una posible ruptura de Ebrard con Morena -si no resulta ganador de la contienda interna- va a la baja, al pasar de 54 por ciento, el 19 de agosto, a 50 por ciento, el 26 de ese mes, y finalmente a 42 por ciento en la encuesta realizada el 2 de septiembre.

Sheinbaum se perfila como la ganadora de la encuesta de Morena

El sondeo de El Financiero también revela que Claudia Sheinbaum aventaja a Marcelo Ebrard, al obtener un apoyo de 40 por ciento, frente a 28 por ciento del excanciller.

Les siguen Adán Augusto López, con 11 por cieeto; Gerardo Fernández Noroña, con 10 por ciento; Manuel Velasco, con 6 por ciento, y Ricardo Monreal, con 5 por ciento.

Rumbo a 2024: Aspirantes de Morena

Estos porcentajes son un promedio ponderado de los resultados de las preguntas que ha empleado la encuesta oficial de Morena, que da 75 por ciento de peso a la preferencia (“¿A quién prefieren para la candidatura presidencial?”) y 25 por ciento a cinco preguntas sobre imagen y atributos de los aspirantes.

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 500 mexicanos adultos el 1-2 de septiembre de 2023. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.4 por ciento. La encuesta EF adaptó al modo telefónico la metodología de Morena, que hizo cada pregunta de atributos para cada aspirante y utilizó una boleta circular para la preferencia.