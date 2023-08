‘Yo no me voy de Morena porque voy a ganar la encuesta’, afirma Ebrard

No se va: Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, rechazó este viernes los señalamientos que lo ubican fuera del partido guinda por sus señalamientos contra el proceso de las encuestas.

“A los que les urge que me vaya de Morena son los que saben que les vamos a ganar”, dijo en declaraciones a medios afuera del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Yo no me voy a ir a ningún lado. No sé quién se quiere ir a otro lado. Yo no me voy de Morena porque voy a ganar la encuesta”, dijo sobre la afirmación de Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, de que Ebrard romperá con Morena para ser el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano.

Las casas encuestadoras que participarán en el proceso tienen que cumplir sí o sí con “todos los requisitos que se dijo deben de cumplir”, remarcó el excanciller.

Entre los puntos que las encuestadoras deben cumplir, explicó Ebrard, es que sean nacionales y ser “ajenas a errores”, es decir, que sus números finales se acerquen o sean iguales a los resultados de las elecciones en las que participaron.

“Por esa razón, la senadora ‘Malu’ Mícher, e hizo bien, no estuvo disputa a firmar esa acta hasta que ese problema no se resuelva. ¿Cómo vas a resolver si las encuestadoras son elegibles? No sabíamos los nombres de las empresas hasta que se abrieron los sobres”, agregó.

Ebrard estimó que ese asunto quede resuelto en Morena este mismo viernes.

Así se desató la crisis en Morena esta semana

Todo inició con la acusación de Ebrard contra Claudia Sheinbaum, puntera en las preferencias para ser la abanderada de Morena, según la última encuesta de El Financiero.

El excanciller acusó que se están usando a las brigadas de la Secretaría del Bienestar para impulsar la campaña de Sheinbaum, quienes promueven que ella es la persona elegida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Exijo a la dirigencia del partido a que deje de simular, que tome medidas y es más, no exhorto, exijo a nombre de todos los ciudadanos. Y también que se le comunique a las diferentes dependencias del Gobierno federal que tienen que respetar el acuerdo que se firmó”, dijo el miércoles.

Eso llevó a un grupo de diputados ‘marcelistas’, encabezados por Emmanuel Reyes Carmona, legislador de Guanajuato, a adelantar que denunciarán penalmente a la Secretaría del Bienestar por el uso de recursos públicos.

“Nos consta, tenemos las pruebas de que en nuestros estados hemos visto a personal que está en la nómina de la Secretaría del Bienestar y que reparten publicidad en favor de Claudia Sheinbaum”, aseveró.

Otro capítulo de la crisis de Morena se vivió en la noche del jueves, cuando Martha Lucía Mícher, representante de Ebrard en el cónclave realizado en la sede del Partido Morena, no firmó el acuerdo de las casas encuestadoras.

Trascendió que Alejandro Rojas Díaz-Durán, representante de Ricardo Monreal y Arturo Ávila, representante de Adán Augusto López, habrían firmado con reserva.

Quiénes sí firmaron el acuerdo son Juan Carlos Calatrejo, representante de Claudia Sheinbaum, y los representantes de los externos Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, del PT y Partido Verde, respectivamente.

Con información de David Saúl Vela