‘La traición, hermano’: Redes reaccionan a ‘rompimiento’ de Ebrard con AMLO por encuesta de Morena

Las redes sociales reaccionaron ante el posible rompimiento de Marcelo Ebrard con Morena, y desde el miércoles 6 de septiembre, día en el que se dio a conocer el triunfo de Claudia Sheinbaum por la candidatura presidencial, hubo quienes acusaron que la amistad del presidente Andrés Manuel López Obrador con el excanciller quedó rota.

Luego de semanas en las que el exsecretario de Relaciones Exteriores acusó un supuesto despilfarro con el objetivo de que Sheinbaum ganara el proceso interno y que tras los resultados el presidente López Obrador dijera que la apoyaba, la comunidad en redes sociales respondió “triste”, esto luego de años de amistad entre el mandatario y Ebrard.

Edits que tenían fotos de ellos con canciones como “Resulta” de Jenni Rivera, “Amigo” de Roberto Carlos o decenas de temas de Taylor Swift como “All To Well”, “The Great War” o “August”, incluso “Traitor” de Olivia Rodrigo fueron los que hacían referencia a que López Obrador supuestamente eligió a Claudia Sheinbaum en vez de Marcelo Ebrard pese a sus años de amistad.

Incluso hubo fragmentos de novelas y películas en las que referenciaban la situación. Tal es el caso en el que usaron una parte de la película El Diablo Viste a la Moda, específicamente en el momento en el que Miranda Priestly traiciona a Nigel, su mano derecha en la revista en la que trabajan.

Otro ejemplo es cuándo ponen un fragmento de la telenovela mexicana Teresa, simulando a Marcelo Ebrard como la protagonista de la trama, confronta a sus enemigos (López Obrador y Sheinbaum) y les dice “yo sé esperar, y ya vendrá la mía”.

Incluso hubo usuarios que utilizaron el momento vivido por Ebrard para tomar unos tragos en su honor. “Hoy no iba a tomar pero me acordé lo que Morena le hizo a Marcelo (Ebrard) y me agüité”, dice el trend de videos.

Marcelo Ebrard aclarará su futuro en Morena este lunes

Marcelo Ebrard dirá que pasará con su futuro en Morena este lunes 11 de septiembre, luego de no aparecer en la entrega de resultados de las encuestas levantadas por el partido que dieron el triunfo a Sheinbaum, así como la entrega del bastón de mando de López Obrador a la ganadora y finalmente la sesión del Consejo Nacional de Morena de este domingo.

El excanciller ha insistido que buscará la Presidencia; sin embargo, no se lanzará mediante una candidatura independiente, y ahora, sin poder participar por Morena, su única alternativa es Movimiento Ciudadano, partido en el que estuvo de 2015 a 2017.