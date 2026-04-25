Edgar Cadena, ciclista mexicano, gana la Etapa 3 de la Vuelta a Asturias: ‘Estoy feliz de haberlo logrado’

Tras la tercera etapa, donde ganó Edgar Cadena, el colombiano Nairo Quintana se mantiene como líder de la clasificación general tras la tercera etapa, con una ventaja de 30 segundos sobre el español Adriá Pericas. [Fotografía. Vuelta a Asturias/red social X]

El ciclismo en México vuelve a brillar a nivel internacional y esta vez no fue Isaac del Toro el protagonista. Este sábado 25 de abril, el corredor mexicano Edgar Cadena, del equipo Storck MRW Bau, ganó la tercera etapa de la 68ª Vuelta Ciclista a Asturias tras una escapada en solitario a 22 kilómetros de la meta.

Edgar Cadena cruzó la meta en Vegadeo con 26 segundos de ventaja sobre el pelotón, que llevaba en los primeros puestos al colombiano Nairo Quintana, quien mantiene el liderato de la clasificación general de cara a la última etapa de la competición.

El ciclista mexicano saltó del pelotón a 28 kilómetros de la meta, alcanzó a Carlos García Pierna, del equipo Burgos Burpellet BH, quien rodaba en cabeza pese a una caída, y seis kilómetros después se lanzó en solitario hacia la meta.

Tras el triunfo, Edgar Cadena destacó el significado del resultado en una competencia de este nivel. Señaló que el triunfo tuvo un componente especial por el contexto de la carrera y por el trabajo detrás del desempeño. “Bastante bonita, bastante emocionante ganar una etapa, más que nada en una carrera como esta de gran prestigio”, expresó.

El ganador de la tercera etapa de la Vuelta a Asturias reconoció el respaldo de su equipo durante la competencia. “Agradecido con mi equipo, con el staff, con los corredores y con los directivos que sin duda alguna hacen esto posible”.

Edgar Cadena dedicó el triunfo a una expareja que también fue ciclista, quien falleció en octubre de 2020 tras ser atropellada mientras entrenaba. Desde entonces, el corredor mexicano suele dedicarle sus victorias, en recuerdo del vínculo que compartieron dentro del mismo deporte y del impacto que tuvo en su carrera.

La etapa entre Figueras y Vegadeo se disputó sobre 157 kilómetros con los ascensos al Alto de la Bobia, de primera categoría con rampas de 29 kilómetros al 3 por ciento, y al Alto de Ouroso, de segunda categoría con 10 kilómetros al 4 por ciento.

¿Cómo fue la carrera donde ganó Edgar Cadena?

Unos 90 corredores tomaron la salida en Figueras en un pelotón que circuló agrupado durante los primeros 10 kilómetros, aunque después surgieron los primeros intentos de fuga con ataques de Urko Berrade (Kern Pharma), Aimar Toledo (Selección Española sub 23) y Lennart Voege (Team Storck MRW Bau), los cuales resultaron neutralizados.

Al superar los primeros 20 kilómetros, el pelotón controló los movimientos hasta que saltaron Nil Gimeno (Kern Pharma), Iúri Leitao (Caja Rural Seguros RGA), Carlos García (Burgos Burpellet BH), Nicolás Alustiza (Euskaltel Euskadi), Miguel Heidemann (REMBE rad net), Matthew Walls (Team Storck MRW Bau) y Eduardo Pérez-Landaluce (Óbidos Cycling Team).

Los siete escapados consolidaron una diferencia de un minuto y medio sobre el pelotón a 104 kilómetros de la meta, cuando afrontaron las primeras rampas de La Bobia (primera categoría) a 1,067 metros de altitud y una pendiente del 4 por ciento durante 29 kilómetros.

El grupo de cabeza amplió su ventaja a tres minutos tras 50 kilómetros de carrera, aunque a 85 de la meta la diferencia se redujo a poco más de un minuto con el Movistar Team al frente para proteger al colombiano Nairo Quintana.

Ante la cercanía del pelotón, Nil Gimeno, Carlos García y Nicolás Alustiza atacaron y abrieron una brecha sobre el resto de la fuga, lo que dejó descolgados a Pérez-Landaluce, Miguel Heidemann e Iúri Leitao, quienes quedaron absorbidos por el grupo principal.

En la cima del Alto de Ouroso, a 40 kilómetros de la meta, el corredor del Burgos BH Carlos García Pierna atacó en solitario y dejó atrás a Nil Gimeno y Nicolás Alustiza. Cinco kilómetros después, en el descenso, sufrió una caída, pero continuó en cabeza.

A 28 kilómetros de la meta, en las cercanías de Taramundi, Nil Gimeno, Nicolás Alustiza y Julius Johansen, integrantes del grupo perseguidor, quedaron absorbidos por el pelotón. En ese momento saltó el mexicano Edgar Cadena, quien alcanzó a García Pierna y se lanzó en solitario hacia la victoria de etapa.

¿Cuándo es la próxima etapa de la Vuelta a Asturias y quién lidera la competición?

El colombiano Nairo Quintana se mantiene como líder de la clasificación general tras la tercera etapa, con una ventaja de 30 segundos sobre el español Adriá Pericas, quien ocupa el segundo puesto de cara al cierre de la competencia.

La cuarta y última etapa se disputará este domingo 26 de abril, con un recorrido entre Lugones y Oviedo, donde se definirá al ganador de la 68ª edición de la Vuelta Ciclista a Asturias.

La jornada final perfila un cierre decisivo para la clasificación general, con el pelotón enfocado en reducir diferencias y los equipos principales en busca de un movimiento que cambie el liderato en los últimos kilómetros de la carrera.