Liberan a Rogelio Poblete, funcionario de Malinalco, tras tres días de plagio en Edomex

Rogelio Poblete vuelve a casa tras plagio; se negó a dar entrevista a la Fiscalía del Edomex. (Fiscalía del Edomex)

Fue localizado con vida Rogelio Poblete Zamora, titular del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) de Malinalco, Estado de México, tres días después de que se reportó su privación de la libertad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que el funcionario se encuentra en su domicilio. Llegó por su cuenta tras ser liberado por sus captores “sobre una calle” de Malinalco.

Poblete Zamora rechazó acudir a una sede ministerial para rendir su entrevista y ser certificado sobre su estado de salud. Alegó que “no se encuentra en condiciones” para esos procedimientos.

En la fotografía difundida por la Fiscalía mexiquense no se aprecia alguna herida o lesión visible. Sin embargo, las autoridades realizarán diligencias para investigar los hechos.

¿Quién reportó la desaparición de Rogelio Poblete Zamora?

Rogelio Poblete fue privado de la libertad el miércoles 15 de abril por un grupo armado, según versiones preliminares.

Ese día, el funcionario se dirigía a la oficina del organismo, pero un comando lo interceptó y lo privó de la libertad.

Tras el reporte, autoridades desplegaron un operativo para localizarlo, con la participación de elementos de Sedena, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República e instituciones estatales.

“Para la localización de esta persona, las instituciones que integran la Mesa de Paz Edomex y otras autoridades, tales como Sedena, Semar, SSPC, CNI, FGR, Seguridad del Estado de México y la Fiscalía del Estado de México, realizaron un amplio despliegue operativo con motivo de la desaparición de esta persona”, informaron.

Ataques contra funcionarios municipales

En días recientes se reportaron otros ataques contra funcionarios a nivel municipal. En Michoacán se informó la desaparición de Rogelio Portillo Jaramillo, coordinador de Bienestar en Huetamo.

El 28 de marzo fue la última vez que se le vio. Versiones indican que hombres armados llegaron a su vivienda, donde lo privaron de la libertad.

Autoridades de Michoacán localizaron horas después su vehículo calcinado en el municipio vecino de Tiquicheo.

Diversos reportes señalan una supuesta relación del funcionario con una red de narcotráfico vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En 2021 fue incluido en una lista de buscados por la DEA en una investigación en Texas por presunta conspiración para traficar droga.

A estos casos se suma la privación de la libertad de Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco, Guerrero, el 11 de abril, quien intentó localizar por sus propios medios a su padre ese mismo día.

Vega Carranza también fue mencionado por presuntos vínculos con el crimen organizado; sin embargo, las autoridades no informaron el móvil del plagio.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló como presuntos responsables del secuestro de Vega Carrazna a la Familia Michoacana, grupo con presencia en el Estado de México.