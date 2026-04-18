‘Estoy muy grave’: Juez ordena atención médica urgente para ‘El Güero Palma’ en el Altiplano

‘El Güero Palma’ permanece recluido en el penal del Altiplano, acusado del homicidio del abogado y criminólogo Pablo de Tavira.

Un juez federal ordenó a las autoridades del penal del Altiplano brindar atención médica inmediata a Héctor Palma Salazar, alias ‘El Güero Palma’, luego de que el narcotraficante y cofundador del Cártel de Sinaloa afirmara encontrarse “muy grave de salud”.

La resolución fue emitida por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien concedió una suspensión de oficio y de plano tras la demanda de amparo presentada por el exlíder criminal.

La medida judicial obliga a las autoridades del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1, en Almoloya de Juárez, a proporcionarle de inmediato servicios médicos, tratamientos y medicamentos necesarios conforme a su estado de salud e historial clínico.

¿Qué enfermedades padece ‘El Güero Palma’?

En la demanda interpuesta, Palma Salazar manifestó que desde el pasado 13 de abril ha sido ignorado por el área médica del penal, pese a presentar padecimientos que, asegura, requieren de atención urgente.

El narcotraficante detalló que fue diagnosticado con tres hernias discales en la columna que afectan el nervio ciático y le provocan dolores intensos y constantes al respirar, tanto en la espalda como en el pecho.

En 2021, 'El Güero' Palma fue reaprehendido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal afuera del penal de Almoloya. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Agregó que estos padecimientos le generan insomnio y molestias que se extienden del glúteo a la pierna.

Palma Salazar también indicó que padece cáncer de piel, condición que requiere revisiones periódicas especializadas fuera del penal.

En ese sentido, señaló que debe acudir anualmente al Hospital de Cancerología en la Ciudad de México; sin embargo, afirmó que no ha podido acudir a dichas revisiones desde hace aproximadamente dos años.

Ante estas condiciones, un juez determinó que existe la necesidad de garantizar su derecho a la salud, por lo que ordenó atención médica inmediata mientras se resuelve el fondo del amparo.

¿Por qué ‘El Güero Palma’ sigue en prisión?

Cabe recordar que en mayo de 2023, el ‘Güero’ Palma fue absuelto del delito de delincuencia organizada, lo que en su momento abría la posibilidad de que saliera de prisión.

En 2016, Héctor Palma Salazar fue detenido al reingresar a México por su probable responsabilidad en dos homicidios. (Secretarías de Estado)

No obstante, ese mismo año autoridades iniciaron un proceso en su contra por el delito de homicidio calificado, razón por la que actualmente permanece recluido en el penal del Altiplano.

El delito que se le imputa estaría relacionado con el asesinato de Pablo de Tavira, abogado y criminólogo, fundador del penal de máxima seguridad del Altiplano, quien además fue director del Reclusorio Oriente, director general técnico del Sistema Penitenciario Nacional y titular de la Policía Judicial Federal durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

En noviembre del año 2000, De Tavira fue asesinado en el Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por un hombre desconocido. Según Marcelo Peña García, testigo protegido de la FGR, ‘El Güero Palma’ y ‘El Chapo’ Guzmán dieron la orden.

‘El Güero’ Palma fue detenido el 22 de junio de 1995 en Zapopan, Jalisco, y 12 años después, en 2007, fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 16 años de prisión.

En dicho país solo cumplió 9 años de condena, ya que en 2016 fue deportado nuevamente a México para ser juzgado por homicidio y delincuencia organizada.