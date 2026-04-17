Revés para la exabogada de ‘El Chapo’: Tribunal revoca sanción a activista que reveló su nexo con el narco

Silvia Delgado García fue abogada defensora de 'El Chapo' Guzmán en 2016, mientras estuvo recluido en Ciudad Juárez.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) asestó un revés al caso impulsado por la exabogada de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, luego de que revocó la sanción impuesta al activista Miguel Alfonso Meza por sus publicaciones sobre la ahora jueza penal en Chihuahua.

La Sala Regional en Guadalajara determinó que los señalamientos realizados por Meza, quien cuestionó el perfil de Silvia Rocío Delgado García por su antecedente como defensora del exlíder del Cártel de Sinaloa, forman parte del debate público y no constituyen violencia política de género.

Con esta resolución, el órgano electoral dejó sin efecto las medidas que previamente habían sido dictadas en su contra, entre ellas la obligación de ofrecer disculpas públicas, eliminar contenidos en redes sociales e inscribirse en el registro de personas sancionadas.

El caso se originó durante el proceso de elección judicial en Chihuahua, cuando Meza difundió información sobre la trayectoria profesional de Delgado García, incluyendo su participación en la defensa legal de ‘El Chapo’.

TEPJF invalida sanciones por críticas a la exabogada de ‘El Chapo’

En un inicio, autoridades electorales locales consideraron que dichas publicaciones constituían violencia política en razón de género, al considerar que afectaban la candidatura de la entonces aspirante a jueza.

Sin embargo, al revisar el expediente, la Sala Regional concluyó el pasado 16 de abril que las críticas no estaban relacionadas con el género de la candidata, sino en cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo, lo que las ubica dentro de los límites de la libertad de expresión.

El tribunal también sostuvo que expresiones como “narcoabogada” deben analizarse en su contexto y que no implican necesariamente una acusación directa de vínculos criminales, sino una referencia a su ejercicio profesional como defensora de personas relacionadas con el narcotráfico.

Incluso añadió que la propia jueza Silvia Rocío García participó en un documental titulado ‘Los narcoabogados del crimen organizado’.

Organizaciones como Artículo 19 han señalado que el fallo refuerza la protección del discurso sobre asuntos de interés público, al considerar que sancionar este tipo de expresiones podría generar autocensura y afectar el debate democrático.

Para Meza, quien encabeza la organización Defensorxs, el caso siempre fue un intento de censura por exponer perfiles que, a su juicio, representaban riesgos dentro del sistema judicial.

¿Quién es Silvia Delgado, abogada que representó a ‘El Chapo’ y hoy es jueza?

Silvia Rocío Delgado García es abogada y formó parte del equipo de defensores de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en 2016, durante su reclusión en Ciudad Juárez antes de su extradición a Estados Unidos.

Con ese antecedente, su postulación como candidata a jueza penal en la elección judicial de Chihuahua en 2025 fue muy controvertida y cuestionada.

En entrevistas, Delgado García defendió su labor y afirmó que su trabajo como abogada no implica aprobar los delitos de sus clientes. Añadió que representar al narcotraficante fue, en sus palabras, “un orgullo más que un estigma”.

Pese a la polémica, en junio de 2025 obtuvo los votos suficientes para convertirse en jueza penal en el Distrito Judicial de Chihuahua, dentro de la primera elección de personas juzgadoras por voto popular en el país.