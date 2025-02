Popularidad de la F1 en EU atrae a Morgan Stanley: ‘Me sorprendió que a mis hijos les gustara’

La creciente popularidad de la Fórmula 1 en Estados Unidos ha atraído la inversión de un fondo Morgan Stanley de alto rendimiento.

Kristian Heugh, gestor del Global Opportunity Fund (de 14,600 millones de dólares) abrió una posición en Liberty Media Corp., propietaria de la F1, en el tercer trimestre del año pasado. Su cartera de 34 valores superó al 92% de sus homólogos en 2024, con una rentabilidad del 27%, según datos recopilados por Bloomberg.

“Me sorprendió que a mis hijos les gustara la F1, y no era algo que me gustara a mí”, afirmó Heugh, “Fue una especie de llamada de atención para mí”.

El GP de Las Vegas ofrece un fin de semana de espectáculo y deporte (Foto: EFE).

¿Por qué la F1 llamó la atención del fondo de Morgan Stanley?

La serie de carreras, que celebró el martes por la noche en Londres un lujoso acto de presentación de la temporada de F1 2025, es probablemente “uno de los activos más singulares del mundo”, dijo Heugh en una entrevista.

Heugh explicó que el deporte motor “tiene un gran crecimiento de audiencia, especialmente en Estados Unidos, y está superando con creces a otros deportes estrella que pueden haber visto descensos de audiencia en algunos casos”.

La F1, considerada durante mucho tiempo un deporte de motor europeo de lujo, ha hecho incursiones en Estados Unidos en los últimos años, ayudada en parte por una exitosa serie de Netflix.

En 2023, Las Vegas albergó su primer gran premio de F1 en 40 años, que atrajo a unas 300 mil personas. Este año están previstas tres carreras en Estados Unidos (Las Vegas, Austin y Miami).

Estados Unidos tiene tres carreras en el calendario de F1. (Foto: EFE).

Una media de 1.1 millones de espectadores siguieron las carreras en las plataformas ESPN y ABC el año pasado, justo por debajo del récord de 2022, pero más del doble que en 2018, según datos de ESPN.

Las acciones de Liberty Media subían alrededor de un 2% en las últimas operaciones del miércoles en Nueva York, dirigiéndose de nuevo hacia el máximo histórico de este mes, que siguió a una subida del 47% en 2024.

La empresa planea escindir Quint, que ofrece paquetes de entradas y hospitalidad para eventos deportivos y de entretenimiento. También está comprando la liga de motociclismo MotoGP World Championship por 3 mil 800 millones de dólares, aunque la operación se enfrenta a una investigación en profundidad por parte de la Unión Europea.

Aparte de un mercado estadounidense aún poco monetizado, la marca F1 tiene otros atractivos para Heugh. Con más del 80% de los ingresos bloqueados en contratos plurianuales, el negocio se beneficia de una “enorme visibilidad”, dijo. También cree que la creciente competencia entre las plataformas de streaming aumentará el valor de los derechos deportivos.

Bad Bunny es una de las celebridades que asisten al GP de Miami. (Foto: Twitter / @F1).

¿Cuáles son las potenciales desventajas del negocio de la F1?

Uno de los riesgos potenciales para la F1 es el creciente interés de los fabricantes de automóviles por los vehículos eléctricos. En la Fórmula E, una serie de carreras eléctricas que ya lleva una década en marcha, participan fabricantes como Porsche, Jaguar y Nissan, pero la tecnología que permite correr largas distancias con vehículos eléctricos aún no está a punto, según Heugh.

Un nuevo sistema híbrido el año que viene y el compromiso de la F1 de llegar a cero emisiones netas de carbono en 2030 también deberían tranquilizar a los aficionados que se centran en la sostenibilidad, dijo.

Otro riesgo para el negocio sería una caída en el compromiso de los aficionados de F1. Sin embargo, Heugh confía en que este deporte se beneficie de una base de espectadores jóvenes y gane adeptos en las redes sociales.