FBI irrumpe en aeropuerto de NY y detiene a Emmanuel Clase, beisbolista involucrado en escándalo de apuestas

El pitcher Emmanuel Clase de los Guardianes de Cleveland fue arrestado en Nueva York. (AP Foto/Jeff Chiu)

Otro escándalo de apuestas en Grandes Ligas. El FBI arrestó esta mañana al lanzador Emmanuel Clase, estrella de los Cleveland Guardians, tras su arribo a Nueva York.

La detención del beisbolista dominicano, tres veces All-Star y uno de los cerradores más dominantes de la liga, fue confirmada por un portavoz del Departamento de Justicia del Distrito Este de Nueva York, según David Payne Purdum, periodista de ESPN.

El operativo del FBI ocurrió este jueves por la mañana en el aeropuerto John F. Kennedy (JFK), donde agentes federales interceptaron a Emmanuel Clase tras su llegada desde Santo Domingo.

De acuerdo con el diario Daily Mail, el lanzador de MLB será presentado ante un juez federal en Brooklyn a las dos de la tarde este jueves. Su abogado, Michael J. Ferrara, afirmó anteriormente que el jugador “es inocente de todos los cargos” y que confía en que podrá demostrarlo en los tribunales.

¿De qué acusan a Emmanuel Clase?

De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, Clase habría aceptado sobornos para alterar el resultado de lanzamientos en varios partidos de la MLB.

Junto a su compañero Luis Ortiz, también dominicano, el pelotero es señalado de conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y soborno deportivo, delitos que podrían implicar varios años de prisión.

Luis Ortiz, de los Guardianes de Cleveland, se declaró inocente de aceptar sobornos para ayudar a apostadores (AP Photo/Yuki Iwamura) (Yuki Iwamura/AP)

De acuerdo con la acusación, los dos lanzadores habrían alterado lanzamientos específicos durante partidos disputados entre abril y junio, ayudando a que los apostadores de República Dominicana ganaran más de 460 mil dólares en apuestas en vivo. A cambio, supuestamente recibieron compensaciones de entre 5,000 y 7,000 dólares.

En algunos casos, se trataba de lanzar bolas intencionalmente o modificar la velocidad del pitcheo para cumplir con las líneas de apuesta impuestas por casas deportivas.

Luis Ortiz, quien ya había sido detenido el domingo pasado en el aeropuerto internacional Logan de Boston, compareció esta semana ante la corte federal de Brooklyn y se declaró no culpable. Fue liberado bajo una fianza de 500 mil dólares, con monitoreo por GPS y prohibición total de participar en cualquier tipo de apuestas. También se le ordenó restringir sus viajes a Nueva York, Massachusetts y Ohio.

Clase está en la cuarta temporada de un contrato de 20 millones por cinco años, los fiscales señalan que él reclutó a Ortiz.

MLB en alerta por manipulación y corrupción

La Major League Baseball (MLB) confirmó que ambos jugadores se encuentran bajo licencia remunerada no disciplinaria desde julio, cuando comenzaron las investigaciones internas sobre actividades sospechosas de apuestas. La organización señaló que colaborará plenamente con las autoridades federales y que la integridad del deporte “no será negociable”.

El procurador Joseph Nocella Jr., del Distrito Este de Nueva York, declaró que los acusados “traicionaron el pasatiempo de Estados Unidos” al participar en un esquema que pone en duda la honestidad del juego. “La integridad y el juego limpio son parte del ADN del deporte profesional. Cuando la corrupción penetra en el campo, daña la confianza del público en una institución que es vital para nuestra cultura”.

Tras el escándalo, la MLB y sus socios de apuestas anunciaron un nuevo límite nacional de 200 dólares en apuestas por lanzamiento individual y la eliminación de estos tipos de jugadas en combinaciones o parlays, con el objetivo de reducir el riesgo de manipulación.

Las llamadas prop bets —apuestas sobre el resultado o velocidad de un solo lanzamiento— se habían vuelto populares entre los apostadores, pero ahora quedan bajo estricta vigilancia.

Con información de EFE y AP.



