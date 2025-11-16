Liga MX Femenil América vs. Chivas HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la semifinal del Apertura 2025?

América Femenil enfrenta a Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes. (Fotoarte: El Financiero).

El Clásico Nacional Femenil vuelve a encenderse este domingo con el duelo decisivo de América vs. Chivas, donde se define al finalista del Apertura 2025.

En el cruce más esperado de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, las Águilas llegan con ventaja tras el triunfo 0-2 en el partido de ida, pero Guadalajara aún aspira a una remontada que le permita pelear por el título. Mientras tanto, en la otra llave, se disputa el Cruz Azul vs. Tigres.

Fecha y horario de la Liga MX Femenil: ¿Dónde ver el juego América vs. Chivas HOY?

La vuelta del América Femenil vs. Chivas se juega este domingo 16 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo central) en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

La transmisión en vivo está disponible por televisión abierta (Nueve), cable (TUDN) y streaming (Vix y redes sociales de Liga BBVA MX Femenil). También puedes seguir el minuto a minuto de El Financiero Deportes.

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Domingo 16 de noviembre Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)

19:00 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Estadio Ciudad de los Deportes Transmisión EN VIVO: Nueve, TUDN, ViX, Liga BBVA MX Femenil (Facebook y YouTube)

¿Cómo llegan América Femenil y Chivas a la semifinal de vuelta de la Liga MX 2025?

Las Águilas buscan su séptima final en la historia, un objetivo que fortalecería la continuidad del proyecto encabezado por el entrenador Ángel Villacampa.

El equipo capitalino dio un golpe de autoridad en el partido de ida, disputado el jueves, al imponerse por 0-2 en el Estadio Akron con goles de Scarlett Camberos y de Kimberly Rodríguez.

Para las azulcremas, el panorama es favorable: además de la ventaja global, cuentan con el criterio de desempate por mejor posición en la tabla, al haber terminado terceras de la fase regular.

Chivas, quintas en la tabla general de la Liga MX Femenil, necesita un triunfo por tres goles de diferencia para eliminar a su máximo rival, un escenario complicado, pero no imposible para un equipo que ya mostró contundencia en cuartos de final.

El rendimiento reciente en la Liguilla marcó diferencias claras entre ambos equipos: América avanzó a semifinales con autoridad en los cuartos de final tras superar a Rayadas con un global de 6-1; Chivas tuvo una serie más pareja, pero resolvió con firmeza ante Toluca, cerró con un 4-2 global. El conjunto rojiblanco tiene como figura a Alicia Cervantes, quien marcó los dos goles en el duelo de vuelta ante el Toluca.

Con información de EFE.