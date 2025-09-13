Juego 3 de la Serie del Rey HOY: Horarios y dónde ver EN VIVO el juego de Diablos Rojos vs. Charros

Los Charros de Jalisco llegan a casa con el fuerte compromiso de ganar, luego de perder 12-1 en la Ciudad de México. (Foto: Unsplash/ @charrosbeisbol, @DiablosRojosMX)

Los ‘Pingos’ ya están listos para continuar con sus diabluras, luego del Juego 2 —en donde los Diablos Rojos les dieron una ‘paliza’ a los Charros de Jalisco— la Serie del Rey 2025 continúa. Ahora, los escarlatas jugarán en calidad de visitantes.

El enfrentamiento entre los Diablos Rojos de México y los Charros de Jalisco no solo es una batalla por el campeonato, sino también una lucha por la historia: los escarlatas buscan el bicampeonato, mientras que los tapatíos intentan romper una sequía de 54 años sin título.

En los dos primeros juegos que se han realizado, los ‘Pingos’ han mostrado tener el control al ganar con marcadores como 8-4 y el más impresionante de todos: 12-1 con increíbles batazos de José Marmolejos y Allen Córdoba, ¿qué nos depara el Juego 3?

Sede y horarios: ¿A qué hora y dónde será el Juego 3 de la Serie del Rey?

El Juego 3 de la Serie del Rey 2025 se disputará este sábado 13 de septiembre en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco, casa de los Charros.

: 18:00 horas (Tiempo del centro de México? Sede: Estadio Panamericano de Zapopan

Este duelo será crucial para los Charros, que llegan con la obligación de ganar tras caer en los dos primeros juegos disputados en la capital.

Diablos Rojos vs. Charros: ¿Dónde ver EN VIVO el juego de hoy?

Los aficionados podrán seguir la transmisión del Juego 3 de la Serie del Rey 2025 en vivo a través de diversas señales:

: ESPN, Canal 6, Fox Sports 2, Fox Sports Premium, Hi Sports y AYM Sports. Streaming: Disney+, LMB TV y Claro Sports en YouTube.

La cobertura iniciará 30 minutos antes del primer lanzamiento, con análisis previos, entrevistas y la expectativa del tercer choque de la serie.

Serie del Rey 2025: ¿Cómo van los resultados de Charros vs. Diablos?

Los Diablos Rojos de México dominan la serie con ventaja de 2-0 luego de imponerse en los primeros duelos en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Juego 1 (8-4) : Los Diablos se apoyaron en un rally temprano con batazos de José Marmolejos y Allen Córdoba. Aunque los Charros intentaron reaccionar con un jonrón de Willie Calhoun y un doble de Mallex Smith, la ofensiva escarlata respondió y cerró con el venezolano Carlos Pérez. Marmolejos brilló con 3 hits y un cuadrangular.

: Los Diablos se apoyaron en un rally temprano con batazos de José Marmolejos y Allen Córdoba. Aunque los Charros intentaron reaccionar con un jonrón de Willie Calhoun y un doble de Mallex Smith, la ofensiva escarlata respondió y cerró con el venezolano Carlos Pérez. Marmolejos brilló con 3 hits y un cuadrangular. Juego 2 (12-1): La novena escarlata desató todo su poder ofensivo. Córdoba conectó un cuadrangular solitario, y los Diablos fabricaron rallies en la quinta y séptima entrada para sentenciar. La pizarra final de 12-1 reflejó la superioridad de la ofensiva capitalina, que ahora viaja con confianza a Zapopan.

Con este panorama, los Charros tienen la presión de defender su localía para extender la serie, mientras los Diablos buscarán encaminarse al bicampeonato.

Calendario oficial: ¿Cuándo serán los próximos juegos de Diablos Rojos vs. Charros?

La Serie del Rey 2025 se juega del 10 al 18 de septiembre, con el siguiente calendario: