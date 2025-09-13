América vs. Chivas EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver HOY el Clásico Nacional de Liga MX en el Apertura 2025?

El Clásico Nacional América vs. Chivas se juega este 13 de septiembre en la jornada 8 del Apertura 2025 Liga MX.

Se vive un ambiente de alta tensión en la Liga MX, pues el partido América vs. Chivas se convierte en el foco de atención de la jornada 8 del Apertura 2025. Con ambos equipos en momentos contrastantes, cada acción en la cancha promete resonar más allá del césped.

América se presenta con ritmo, convencido de mantenerse en los primeros lugares, mientras Chivas busca reivindicarse en el torneo.

Hasta ahora, el cuadro azulcrema sostiene una campaña sobresaliente: ocupa el segundo lugar de la tabla general a la jornada 7 con 17 puntos, perdiendo recientemente su invicto ante Monterrey. En contraste, Chivas acumula apenas 4 puntos, lo que lo coloca en la parte baja de la clasificación con necesidad de mejorar ofensiva y defensivamente.

El Clásico Nacional siempre trasciende la tabla. Aunque América luce favorito por números y rendimiento, Chivas confía en la garra y el peso histórico de este duelo para dar una sorpresa.

América recibe a Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional. (Foto: Especial El Financiero)

Fecha y horario: ¿Cuándo y a qué hora juegan América vs. Chivas?

El América vs. Chivas Apertura 2025 está programado para HOY sábado 13 de septiembre en horario estelar, el cual busca atraer a la mayor audiencia posible, ya que se trata del partido más esperado de la jornada.

El encuentro tendrá como escenario el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México. Aunque no es la casa habitual de América, la remodelación del Estadio Azteca obliga a las Águilas a jugar en esta sede, donde consiguen buenos resultados como locales durante este torneo.

Fecha : sábado 13 de septiembre de 2025

: sábado 13 de septiembre de 2025 Horario : 21:15 horas, tiempo del centro de México.

: 21:15 horas, tiempo del centro de México. Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, en CDMX.

Transmisión en vivo del futbol hoy: ¿Dónde ver el partido América vs. Chivas?

Los aficionados al futbol en México pueden seguir el partido a través de distintas plataformas, entre las que están televisión abierta, para que no te preocupes por alguna suscripción.

Canal 5 , a través de televisión abierta

, a través de televisión abierta TUDN vía TV de paga

vía TV de paga ViX Premium para disfrutar del encuentro en streaming desde cualquier dispositivo.

Además, puedes seguir las actualizaciones más destacadas del encuentro a través de El Financiero Deportes, con marcador, goles y más.

¿Cómo llegan el América y Guadalajara al Clásico Nacional?

Las Águilas del América llegan a este duelo con confianza, pues ocupan el segundo lugar de la tabla con 17 puntos. Su desempeño se caracteriza este torneo de Apertura 2025 por solidez en defensa y capacidad ofensiva, con delanteros que responden en momentos clave y un mediocampo equilibrado que genera volumen de juego.

En su último compromiso de Liga MX, América venció 2-0 a Pachuca, confirmando su etiqueta de favorito. A pesar de la derrota previa contra Monterrey, el plantel dirigido por André Jardine se mantiene firme y con variantes tácticas que le permiten adaptarse a distintos escenarios.

El Guadalajara vive un momento opuesto. Con solo 4 puntos en siete fechas, se encuentra en la parte baja de la clasificación. Sus problemas principales están en la falta de definición frente al arco y en errores defensivos que les costaron partidos clave, como la derrota 1-2 contra Cruz Azul.

El técnico del Rebaño sabe que el Clásico Nacional representa una oportunidad para cambiar la narrativa. Si bien los números no lo favorecen, este tipo de partidos suelen jugarse con más corazón que lógica. Chivas necesita orden táctico, aprovechar la velocidad de sus extremos y estar atento a cada detalle.