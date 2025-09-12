Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX EN VIVO HOY: Fechas, horarios, resultados y dónde ver

En el arranque de la Jornada 8 de la Liga MX, el Monterrey se aferrará al liderato que mantiene en la tabla general de posiciones. (Foto: Fotoarte El Financiero/ Shutterstock/Liga MX)

¡El Torneo Apertura 2025 está de regreso! Luego de una breve pausa a causa de la fecha FIFA, arranca la Jornada 8 de la Liga MX, una de las etapas más prometedoras que tiene programados nueve partidos para el fin de semana.

Aunque gran parte de la atención se centra en ‘Los Rayados’ de Monterrey, quienes llegan como líderes de la tabla general de posiciones tras la Jornada 7 de la Liga MX, uno de los momentos más esperados es el Clásico Nacional.

Mientras esperas para el enfrentamiento entre el América vs. el Club Deportivo Guadalajara, te compartimos todo sobre los partidos del fin de semana, ya que hay otros juegos que definirán las siguientes jornadas de la Liga MX.

¿Cuáles son los partidos de la Jornada 8 de la Liga MX HOY? Horarios y canales para ver EN VIVO el Apertura 2025

La Jornada 8 de la Liga MX arranca el viernes 12 de septiembre y continuará a lo largo del fin de semana hasta el domingo 14. Aquí te compartimos una tabla con toda la información para ver los partidos y cómo van los marcadores.

Apertura 2025: ¿Cómo llegan los equipos a la Jornada 8 de la Liga MX?

Monterrey : ‘Los Rayados’ arrancan la Jornada 8 como líderes de la tabla general al sumar 18 puntos en total (9 como locales y 9 como visitantes). Es Sergio Canales uno de sus goleadores estrella, quien además está en el segundo puesto en la tabla de goleo.

: ‘Los Rayados’ arrancan la Jornada 8 como líderes de la tabla general al sumar 18 puntos en total (9 como locales y 9 como visitantes). Es Sergio Canales uno de sus goleadores estrella, quien además está en el segundo puesto en la tabla de goleo. América : Las ‘Águilas’ siguen elevando el vuelo, ya que llegan a la Jornada 8 en el segundo lugar con 17 puntos en total, luego de vencer 2-0 al Pachuca durante la fase final de la Jornada 7.

: Las ‘Águilas’ siguen elevando el vuelo, ya que llegan a la Jornada 8 en el segundo lugar con 17 puntos en total, luego de vencer 2-0 al Pachuca durante la fase final de la Jornada 7. Cruz Azul : ‘La Máquina Celeste’ se ha hecho de 17 puntos en total, los cuales los han llevado al tercer lugar en la tabla general. Ángel Baltazar Sepúlveda es uno de sus mejores goleadores, quien ha sumado 5 tantos para el equipo.

: ‘La Máquina Celeste’ se ha hecho de 17 puntos en total, los cuales los han llevado al tercer lugar en la tabla general. Ángel Baltazar Sepúlveda es uno de sus mejores goleadores, quien ha sumado 5 tantos para el equipo. Tigres : Los ‘Universitarios’ llegan en el puesto número 4 con 13 puntos. Se espera que aprovechen su condición de locales para derrotar al Club León, contra quienes jugarán el sábado.

: Los ‘Universitarios’ llegan en el puesto número 4 con 13 puntos. Se espera que aprovechen su condición de locales para derrotar al Club León, contra quienes jugarán el sábado. Toluca: Con la misma cantidad de puntos se encuentra el Toluca. Los ‘Diablos Rojos’ se colaron en el quinto lugar luego de derrotar al Atlético de San Luis en la Jornada 7 de la Liga MX.

Jornada 8 del Apertura 2025: ¿Cómo va la tabla general de la Liga MX?

¿Quién va líder de goleo de la Liga MX? Así va la tabla antes de la Jornada 8

El italiano Joao Pedro Geraldino, del Atlético de San Luis, es el líder del goleo al momento con 6 goles. Así va la tabla.